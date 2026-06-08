Una traición de Sánchez a Meloni alía a Macron con Italia para dejar a España sin la presidencia de la FAO

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está indignada, según han confirmado fuentes diplomáticas a OKDIARIO, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a cuenta de la candidatura del ministro Luis Planas a la Dirección General de la FAO. Meloni asegura que Sánchez le ofreció el apoyo de España al candidato italiano Maurizio Martina, de perfil de izquierdas. Pero, según denuncia Meloni ante otros primeros ministros de la UE, Sánchez la ha traicionado y, por cálculos que ella desconoce, ha lanzado la candidatura de Luis Planas contra el italiano. La maniobra ha provocado, por ahora, que el presidente francés, Emmanuel Macron, se haya alineado con Meloni y contra Sánchez y su candidato Planas.

Cuando el pasado 16 de marzo de 2026, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció oficialmente la decisión de España de presentar al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entendió que Sánchez había traicionado la palabra dada. Desde entonces, los movimientos en las cancillerías europeas se han activado y prometen un próximo Consejo Europeo «a cara de perro», no solo entre Sánchez y Meloni, sino también con otros premiers que están tomando posiciones en esta batalla.

El próximo Consejo Europeo se reunirá los días 18 y 19 de junio en Bruselas y, aunque en el orden del día no figura el «espinoso» asunto de la traición de Sánchez a Meloni, fuentes diplomáticas aseguran que en los pasillos los jefes de Gobierno van a tener sus más y sus menos.

El mero hecho de que la UE presente tres candidatos, el italiano Maurizio Martina, el español Planas y el irlandés y excomisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, resulta una «anomalía», según las fuentes consultadas, puesto que hay otros 4 candidatos más de otros continentes y la UE «suele apostar por un único candidato, para hacer más fuerza».

En esta ocasión, Meloni ha tomado la iniciativa contra Sánchez y, además de enviar una carta de protesta a la actual presidencia rotatoria europea, que ostenta Chipre, en la que no menciona su «pacto no escrito, y sí incumplido» por Sánchez, sí se queja de que España ya ostenta la dirección del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), un puesto que ocupa el economista madrileño Álvaro Lario, cuya reelección para el próximo mes de febrero de 2027 ya estaría pactada.

La denuncia contra la «traición» de Sánchez, sin embargo, discurre por pasillos y cancillerías, mientras los jefes de Gobierno se preparan para el próximo Consejo Europeo.