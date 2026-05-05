La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha denunciado la difusión de una serie de fotografías suyas generadas con Inteligencia Artificial (IA). En ellas aparece posando en ropa interior. Meloni lamenta que se utilice «cualquier cosa» para atacar.

«En estos días circulan varias fotos mías falsas, generadas con inteligencia artificial y presentadas como verdaderas por algún diligente opositor», ha dicho la mandataria.

Meloni ha mostrado el mensaje original del usuario que distribuyó el contenido. «Que una primera ministra se presente en estas condiciones es verdaderamente vergonzoso, indigno del rol institucional que ostenta. Pero ella no sabe qué cosa es la vergüenza», ha dicho el usuario.

En su respuesta, la primera ministra italiana ha afirmado que hoy en día, «con tal de atacar e inventar falsedades, se utiliza realmente cualquier cosa». «El punto va más allá de mí. Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y golpear a cualquiera. Yo puedo defenderme, pero muchos otros no», dijo.

«Por tanto, una regla debería valer siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a cualquiera», ha concluido.