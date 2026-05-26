¿Por qué deberías espolvorear sal sobre tu estropajo? Un truco que nadie te contó

En la cocina, el estropajo es uno de los utensilios que más se utilizan y, por ende, uno de los que acumula bacterias y olores desagradables con mayor rapidez. En este contexto, se ha hecho viral en redes sociales un truco tan sencillo como efectivo que consiste en espolvorear sal sobre el estropajo para dejarlo como nuevo. El método es muy simple y quienes lo han probado afirman que ayuda a reducir los malos olores gracias a las propiedades desodorizantes de la sal. Asimismo, ayuda a reducir el crecimiento de bacterias y a eliminar los residuos de grasa adheridos entre las fibras.

Hay quienes combinan la sal con unas gotas de limón o vinagre blanco para potenciar aún más el efecto desinfectante. Esta solución natural ayuda a eliminar la suciedad acumulada y deja un aroma muy fresco. Este truco evita la necesidad de recurrir constantemente a productos químicos agresivos, algo que muchas familias buscan actualmente para cuidar tanto la salud como el medio ambiente.

El truco de espolvorear sal sobre el estropajo

@dr.davidcespedes ❌ Deja de usar estropajos de cocina como este. Aquí tienes tres razones científicas y qué usar en su lugar. 1️⃣ Son un caldo de cultivo bacteriano que acaba en tu plato. Los estropajos de cocina son uno de los objetos más contaminados del hogar. Estudios microbiológicos han demostrado que pueden albergar hasta 362 especies diferentes de bacterias y concentraciones de decenas de miles de millones de microorganismos por centímetro cuadrado. Cada vez que lavas platos, redistribuyes esa carga bacteriana sobre la vajilla que luego usas para comer (PMID: 29116255, 24840393). Esto puede afectar a la salud digestiva y a la microbiota intestinal, especialmente en personas vulnerables. 2️⃣ Liberan compuestos químicos al contacto con calor y detergente. La mayoría de estropajos sintéticos están fabricados con derivados del petróleo, tintes y pegamentos industriales. La exposición repetida a agua caliente y jabón favorece la degradación de estos materiales y la liberación de sustancias con potencial disruptor endocrino, que pueden absorberse por la piel o contaminar utensilios de cocina (PMID: 30503245, 26825000). 3️⃣ Son una fuente directa de microplásticos. Los estropajos de plástico liberan microplásticos invisibles durante el uso diario. La evidencia científica ya ha detectado microplásticos en sangre, tejidos humanos y órganos, y su exposición crónica se asocia con inflamación, riesgo cardiovascular y deterioro cognitivo (PMID: 35151506, 36634787). 👉 La alternativa más segura: Usa lufas 100 % vegetales. Son biodegradables, no liberan microplásticos ni químicos industriales y, bien secadas, reducen drásticamente la proliferación bacteriana frente a los estropajos sintéticos (PMID: 29116255). ♬ sonido original – Dr. David Céspedes

Según un estudio publicado por los investigadores Massimiliano Cardinali, Dominik Kaiser, Tillmann Lueders, Sylvia Schnell y Markus Egert, de la Furtwangen University y el Centro de Investigación de Salud Ambiental en Alemania, un estropajo de cocina puede contener hasta 5,4 × 10¹⁰ bacterias por centímetro cúbico. En otras palabras, un simple estropajo podría albergar más de 12.900 billones de bacterias, una cifra que ha sorprendido incluso a especialistas en higiene y microbiología.

El médico y experto en longevidad David Céspedes (@dr.davidcespedes) explica lo siguiente: «Hay estudios que demuestran que pueden albergar hasta 362 tipos diferentes de bacterias, con más de 45 mil millones de microorganismos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, cuando lavas los platos, dejas parte de esa flora en tu plato y luego te la comes». Y añade: «La mayoría están hechas de tintes sintéticos, pegamentos baratos y derivados del petróleo. Si añades, por tanto, agua caliente y jabón, esos compuestos se degradan y liberan sustancias que alteran las hormonas. Terminas extendiendo eso por todos los platos y tú también absorbiéndolas por la piel».

Finalmente, concluye: «Cada vez que limpias la encimera o un plato vas dejando microplásticos invisibles. Sabemos por estudios recientes que la exposición continua a microplásticos se asocia a riesgo cardiovascular y deterioro cognitivo».

Los estropajos son uno de los utensilios más utilizados en cualquier cocina, y cada día acumulan restos de comida, grasa, humedad y bacterias. Con el paso del tiempo comienzan a retener suciedad invisible y desprender un olor desagradable. Aquí es donde entra en juego el truco de espolvorear sal sobre el estropajo que ha pasado de generación en generación y ahora se ha hecho viral gracias a las redes sociales.

La sal tiene propiedades absorbentes y antibacterianas naturales, y cuando se espolvorea sobre el estropajo húmedo, reduce la proliferación de bacterias y combate los malos olores. Además, actúa como un abrasivo suave que limpia en profundidad. El procedimiento es muy sencillo.

Primero debes humedecer ligeramente el estropajo y luego cubrirlo con una cucharada de sal gruesa o sal común. Después frótalo suavemente con las manos para que la sal penetre bien en las fibras. Déjalo reposar durante unos minutos y finalmente enjuágalo con agua caliente.

Este truco demuestra que muchas veces las mejores soluciones no están en productos comerciales ni en fórmulas complicadas, sino en remedios tradicionales que han sobrevivido al paso del tiempo.