Lista completa de ganadores de los American Music Awards 2026: el K-Pop arrasa en los AMAs

¡Así ha sido la 52º edición de los premios!

BTS en los American Music Awards 2026. (Foto: Getty Images)
  • Idania Monzón
Las Vegas ha vuelto a vestirse de gala y este pasado lunes 25 de mayo, lo hizo con el objetivo de premiar a los artistas, canciones y discos más importantes del momento en el panorama musical. Presentada bajo el título de American Music Awards 2026, las estrellas de todos los géneros musicales se reunieron en el MGM Grand Garden Arena para formar parte de esta 52.ª edición. Y es que estos premios son muy importantes para el caché y la popularidad de un artista. Por lo que no dejan indiferente a nadie.

Una gala marcada por el regreso y el triunfo de BTS. Y es que la banda K-Pop acaba de regresar a los escenarios, tras años de ausencia, y ya sumó tres premios más a su palmarés. Una situación que los posicionó como los más premiados de la noche. Pues, se fueron a casa como ganadores de las categorías de Artista del Año, Mejor canción de verano y Mejor artista masculino de K-Pop. Pero, si hablamos de Pop, la que también arrasó fue Sabrina Carpenter, que se llevó el premio al Álbum del Año. Realizamos un repaso por la larga lista de ganadores de los American Music Awards 2026.

Lista de ganadores de los ‘American Music Awards 2026’

  • Artista del Año: BTS
  • Nuevo Artista del Año: KATSEYE
  • Álbum del Año: Sabrina CarpenterMan’s Best Friend
  • Canción del Año: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei AmiGolden
  • Colaboración del Año: PinkPantheress, Zara LarssonStateside
  • Canción social del año: TylaCHANEL
  • Mejor videoclip: KATSEYEGnarly
  • Mejor banda sonora: KPop Demon Hunters
  • Gira del Año: ShakiraLas Mujeres Ya No Lloran World Tour
  • Gira Breakout: Benson BooneAmerican Heart World Tour
  • Álbum revelación del año: Zara LarssonMidnight Sun
  • La mejor canción retro: Black Eyed PeasRock That Body
  • Mejor interpretación vocal: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami Golden
  • Canción del verano: BTSSWIM

Categorías Pop

  • Mejor artista masculino de Pop: Justin Bieber
  • Mejor artista femenina de Pop: Sabrina Carpenter
  • Artista Pop revelación: KATSEYE
  • Mejor canción Pop: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei AmiGolden
  • Mejor álbum Pop: Sabrina CarpenterMan’s Best Friend

Categorías Country

  • Mejor artista masculino de música Country: Morgan Wallen
  • Mejor artista femenina de música Country: Ella Langley
  • Mejor dúo o grupo de música Country: Zac Brown Band
  • Artista revelación de la música Country: Sam Barber
  • La mejor canción Country: Ella LangleyChoosin’ Texas
  • Mejor álbum Country: Megan MoroneyCloud 9

Categorías de Hip Hop

  • Mejor artista masculino de Hip-Hop: Kendrick Lamar
  • Mejor artista femenina de Hip-Hop: Cardi B
  • Artista revelación del Hip-Hop: Monaleo
  • La mejor canción de Hip Hop: Cardi BErrTime
  • Mejor álbum de Hip Hop: Cardi BAM I THE DRAMA?

Categorías de R&B

  • Mejor artista masculino de R&B: Bruno Mars
  • Mejor artista femenina de R&B: SZA
  • Artista revelación de R&B: Leon Thomas
  • La mejor canción de R&B: Bruno MarsI Just Might
  • Mejor álbum de R&B: Bruno MarsThe Romantic

Categorías Latinas

  • Mejor artista latino masculino: Bad Bunny
  • Mejor artista latina femenina: Shakira
  • Mejor dúo o grupo latino: Fuerza Regida
  • Artista latino revelación: Kapo
  • La mejor canción latina: Bad BunnyNUEVAYoL
  • Mejor álbum latino: KAROL GTropicoqueta

Categorías de Rock

  • Mejor artista de rock/alternativo: Twenty One Pilots
  • Artista revelación de rock/alternativo: sombr
  • Mejor canción de rock/alternativa: sombrback to friends
  • Mejor álbum de rock/alternativo: sombrI Barely Know Her

Categorías de Baile/Electrónica

  • Mejor artista de música dance/electrónica: David Guetta

Categorías de K-Pop

  • Mejor artista masculino de K-Pop: BTS
  • Mejor artista femenina de K-Pop: TWICE

Categorías de Afrobeats

  • Mejor artista de Afrobeats: Tyla

Categorías de Americana/Folk

  • Mejor artista de música americana/folk: Noah Kahan

