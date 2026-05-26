Lista completa de ganadores de los American Music Awards 2026: el K-Pop arrasa en los AMAs
¡Así ha sido la 52º edición de los premios!
Las Vegas ha vuelto a vestirse de gala y este pasado lunes 25 de mayo, lo hizo con el objetivo de premiar a los artistas, canciones y discos más importantes del momento en el panorama musical. Presentada bajo el título de American Music Awards 2026, las estrellas de todos los géneros musicales se reunieron en el MGM Grand Garden Arena para formar parte de esta 52.ª edición. Y es que estos premios son muy importantes para el caché y la popularidad de un artista. Por lo que no dejan indiferente a nadie.
Una gala marcada por el regreso y el triunfo de BTS. Y es que la banda K-Pop acaba de regresar a los escenarios, tras años de ausencia, y ya sumó tres premios más a su palmarés. Una situación que los posicionó como los más premiados de la noche. Pues, se fueron a casa como ganadores de las categorías de Artista del Año, Mejor canción de verano y Mejor artista masculino de K-Pop. Pero, si hablamos de Pop, la que también arrasó fue Sabrina Carpenter, que se llevó el premio al Álbum del Año. Realizamos un repaso por la larga lista de ganadores de los American Music Awards 2026.
Lista de ganadores de los ‘American Music Awards 2026’
- Artista del Año: BTS
- Nuevo Artista del Año: KATSEYE
- Álbum del Año: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Canción del Año: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
- Colaboración del Año: PinkPantheress, Zara Larsson – Stateside
- Canción social del año: Tyla – CHANEL
- Mejor videoclip: KATSEYE – Gnarly
- Mejor banda sonora: KPop Demon Hunters
- Gira del Año: Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran World Tour
- Gira Breakout: Benson Boone – American Heart World Tour
- Álbum revelación del año: Zara Larsson – Midnight Sun
- La mejor canción retro: Black Eyed Peas – Rock That Body
- Mejor interpretación vocal: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
- Canción del verano: BTS – SWIM
Categorías Pop
- Mejor artista masculino de Pop: Justin Bieber
- Mejor artista femenina de Pop: Sabrina Carpenter
- Artista Pop revelación: KATSEYE
- Mejor canción Pop: HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – Golden
- Mejor álbum Pop: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Categorías Country
- Mejor artista masculino de música Country: Morgan Wallen
- Mejor artista femenina de música Country: Ella Langley
- Mejor dúo o grupo de música Country: Zac Brown Band
- Artista revelación de la música Country: Sam Barber
- La mejor canción Country: Ella Langley – Choosin’ Texas
- Mejor álbum Country: Megan Moroney – Cloud 9
Categorías de Hip Hop
- Mejor artista masculino de Hip-Hop: Kendrick Lamar
- Mejor artista femenina de Hip-Hop: Cardi B
- Artista revelación del Hip-Hop: Monaleo
- La mejor canción de Hip Hop: Cardi B – ErrTime
- Mejor álbum de Hip Hop: Cardi B – AM I THE DRAMA?
Categorías de R&B
- Mejor artista masculino de R&B: Bruno Mars
- Mejor artista femenina de R&B: SZA
- Artista revelación de R&B: Leon Thomas
- La mejor canción de R&B: Bruno Mars – I Just Might
- Mejor álbum de R&B: Bruno Mars – The Romantic
Categorías Latinas
- Mejor artista latino masculino: Bad Bunny
- Mejor artista latina femenina: Shakira
- Mejor dúo o grupo latino: Fuerza Regida
- Artista latino revelación: Kapo
- La mejor canción latina: Bad Bunny – NUEVAYoL
- Mejor álbum latino: KAROL G – Tropicoqueta
Categorías de Rock
- Mejor artista de rock/alternativo: Twenty One Pilots
- Artista revelación de rock/alternativo: sombr
- Mejor canción de rock/alternativa: sombr – back to friends
- Mejor álbum de rock/alternativo: sombr – I Barely Know Her
Categorías de Baile/Electrónica
- Mejor artista de música dance/electrónica: David Guetta
Categorías de K-Pop
- Mejor artista masculino de K-Pop: BTS
- Mejor artista femenina de K-Pop: TWICE
Categorías de Afrobeats
- Mejor artista de Afrobeats: Tyla
Categorías de Americana/Folk
- Mejor artista de música americana/folk: Noah Kahan