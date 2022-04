BTS volvió a llevar el K-pop a los Premios Grammy 2022. El grupo surcoreano era uno de los más esperados del evento musical más importante del año, y como era de esperar, una vez más volvieron a dejar sin palabras a todos los presentes, con su actuación sobre el escenario de la gala.

Nominados en la categoría de Mejor performance en grupo/dúo pop con su single ‘Butter’, la boyband de Seúl interpretó esta canción durante la gala. No se llevaron el premio, pero consiguieron ser los reyes de las redes sociales, causando auténtico furor con su actuación.

La banda de música surcoreana más conocida del planeta, volvió a demostrar su indudable talento, realizando una de las actuaciones mejor valoradas de la noche. Enfundados en trajes negros satinados, los integrantes de BTS lo dieron todo sobre el escenario, combinando música y baile como solo ellos pueden hacerlo.

💛 @bts_bighit proved once again just how «smooth» they are with an electric performance of «Butter» at the 2022 #GRAMMYs. https://t.co/M68h4Cgt98

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 4, 2022