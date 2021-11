Budapest acogió este domingo la gala de los MTV European Music Awards 2021. Una gala en la que el grupo surcoreano BTS hizo historia, al llevarse el mayor número de galardones de la noche. Entre ellos, los artistas se hicieron con los premios a: Mejor grupo de Pop, Mejor grupo de K-Pop, Mejor Grupo y el premio a Mejores Fans.

De esta forma, se volvió a confirmar una vez más el éxito de BTS en todo el mundo. Los surcoreanos se han convertido en los últimos años en un fenómeno de masas, incomparable a ningún otro, conquistando incluso los premios de la música más importantes de Europa.

Tan solo Ed Sheeran fue capaz de seguirles el ritmo en cuanto a premios. El músico británico también fue uno de los grandes triunfadores de la noche, llevándose dos de los galardones más importantes de la gala de los EMAS: Mejor Artista y Mejor Canción gracias a su single ‘Bad Habits’.

We give you permission to dance because @BTS_twt just won the #MTVEMA for Best K-pop! pic.twitter.com/7e01rJzWzk

— MTV AUSTRALIA (@MTVAUSTRALIA) November 14, 2021