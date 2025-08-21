Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel realiza una misteriosa llamada

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 21 de agosto. , los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 375 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Fina y Marta se encuentran en un gran dilema, pues no saben si denunciar la muerte de Santiago. Por su parte, Damián está haciendo todo lo posible para convencer a Irene de no abandonar la colonia. Todo ello mientras Digna ha logrado que expulsen al niño que les estaba complicando la vida en el colegio.

Tasio sigue triste por su enfrentamiento con Andrés. Por ello, y percatándose de la situación, Carmen intenta animarlo. Paralelamente, Luz y Begoña están muy enfadadas por la falta de actitud y cooperación de Don Pedro. Por ello, con el objetivo de poner un alto a la situación, han decidido informar a Luis y a Joaquín de los problemas en saponificación. La noticia de que Santiago ha salido de la cárcel llega a oídos de Pelayo. Andrés y María recuperan cierta armonía gracias a Julia. Además, y lejos de quedar aquí, la sentencia en el juicio de Diosdado ya ha salido a la luz, por lo que Gabriel se lo cuenta a Begoña. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que el problema que afecta a los trabajadores de saponificación llega hasta la junta directiva. Han decidido tomar medidas al respecto, por lo que han iniciado una votación.

¿Qué sucede en el capítulo 376 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 21 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Luz tiene un tenso enfrentamiento con Joaquín. Pues, no entiende como puede poner la seguridad de los trabajadores en segundo lugar. Por su parte, Begoña vivirá un fuerte desencuentro con Andrés. La mujer está cansada de quedarse callada y ya no puede más.

Paralelamente, Gabriel realizará una misteriosa llamada que pondrá en alerta a María. Por ello, y lejos de quedarse con la duda, ella le pregunta con quién estaba hablando. Respecto a Pelayo, el hombre vuelve a tener una seria conversación con Marta y Fina sobre lo sucedido con Santiago. Sin embargo, su tono cambiará al dirigirse a esta última, pues es la responsable de lo ocurrido.

Cristina será protagonista de un nuevo hallazgo. Pues, le entregarán un sobre lleno de dinero. Además, tendrá una importante conversación con Irene donde se dará cuenta de que el pasado sigue más vivo que nunca. ¿Qué hará Cristina con ese dinero? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.