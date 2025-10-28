Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Bahar, obligada a realizar una operación a oscuras
Una situación límite
No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de octubre, los espectadores han podido disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer, en el que Bahar, finalmente, puede celebrar que ha conseguido su gran sueño de convertirse en doctora. Todos y cada uno de sus familiares y amigos deciden felicitarla con mucho cariño en su primer día. Ella, como es de esperar, se muestra profundamente emocionada. ¡No es para menos! Efsun ha confesado a Bahar que tiene una enfermedad neurodegenerativa y que va a probar con una terapia nueva, puesto que solamente le quedan unos meses de vida. Es por eso que no duda un solo segundo en pedir que proteja a Seren.
Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia han podido observar cómo Gülçiçek ha organizado su boda con el doctor Reja y Nevra insiste en que debe comprarse un vestido de novia. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo una trabajadora de Naz que está embarazada se desmaya, por lo que Bahar debe atenderla a la mayor brevedad posible. La situación se torna arriesgada y su bebé pasa a estar en estado crítico. Hasta tal punto que Bahar no tiene ni la más mínima idea de si va a poder salvar a los dos. En cuanto a Çagla, ha querido confesar a Tolga que tiene miedo de no poder tener hijos, mientras él le hace saber que van a encontrar la manera de conseguirlo. Además, le confiesa que está profundamente enamorado de ella. Todo ello mientras ha querido aprovechar la ocasión para pedirle matrimonio. ¡Un momento verdaderamente sorprendente y especial!
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 28 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Bahar está en mitad de la operación y el hospital se queda sin luz. Por lo tanto, la doctora se ve en la obligación de realizar la intervención a oscuras. Todo ello mientras el tiempo está empezando a jugar en su contra.
Evren hace saber a Bahar que está profundamente roto por dentro, mientras que ha asegurado que no va a ser capaz de amar, pero tampoco de olvidar lo que ocurrió. Ella pide perdón, pero parece que no es suficiente. En cuanto a Seren, se entera de que su madre está enferma, por lo que no puede evitar sentirse profundamente rota y culpable.
Lejos de que todo quede ahí, Bahar visita a Yusuf, el chico que salvó la vida a Umay. Así pues, trata de convencerle para que vuelva a estudiar medicina. Todo ello mientras Timur tiene muchísimo miedo a viajar en avión, pero debe poner rumbo a Estados Unidos para participar en un congreso. Gülçiçek y el doctor Reja por fin se casan, por lo que Evren aparece por sorpresa en la boda para ejercer como testigo. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
