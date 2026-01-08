Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, toma una determinación tras su ingreso hospitalario

La situación de Sheila Devil, hija del cantante Camilo Sesto, antes conocido como Camilín, ha dado un vuelco en el año 2026. Después de años de preocupación por su declive, algo que se ha podido ir viendo en los últimos años a través de las redes sociales y de sus pocas apariciones en los medios. Desde que decidiese identificarse como mujer, todas las noticias que llegaban sobre su vida estaban relacionadas con el consumo de sustancias, las malas compañías y la posible dilapidación de la fortuna que le dejó su padre tras su muerte, ya que es hijo único. Lourdes Ornelas, su madre, ha estado tratando de ayudar a la joven desde que comenzaron sus problemas, siendo casi imposible reconducir la situación, aunque en 2026 las noticias son esperanzadoras.

Tal y como se ha sabido, Sheila ha pasado el mes de diciembre ingresada en un hospital por problemas de salud, relacionados con sus excesos y sus recaídas en las sustancias. Pero el año 2026 ha tenido una buena nueva para la familia, ya que ha decidido, por decisión propia, ingresar en un centro de rehabilitación para superar sus problemas, especialmente con las sustancias. El ingreso de estas pasadas Navidades ha sido el punto de inflexión para la joven, puesto que su salida del hospital suponía regresa a la casa de Torrelodones, la mansión del cantante, donde su vida siempre ha estado sumida en la oscuridad.

Tal y como la propia Ornelas ha confirmado a Antonio Montero en El tiempo justo, ha sido Sheila la que ha decidido que tras salir del hospital su destino está en un centro de desintoxicación. Esto supone un alivio para su madre, ya que regresar a la casa en la que ha vivido sus excesos era una nueva preocupación.

Este nuevo comienzo en su vida supone arrancar el año pensando en cambiar por completo de hábitos. El periodista ha explicado que ha sido la joven la que ha tomado esta decisión, además de que ha firmado un consentimiento para que la decisión de recibir el alta sea única y exclusivamente de los doctores, no pudiendo ser suya. Esto asegura que no volverá a su vida a menos que no se vea una evolución en su estado.

«Ha sido un proceso dificilísimo, pero ahora ya está tratándose de esta enfermedad», ha confirmado la propia Lourdes en el programa Es la mañana de Federico, de Federico Jiménez Losantos. Para dejar claro este nuevo comienzo, Sheila Devil publicaba el pasado día 20 de diciembre una fotografía junto a su madre a la salida del hospital Puerta de Hierro en el que estuvo ingresada.

La nueva vida de Sheila Devil

Tal y como ha confirmado Antonio Montero en Telecinco, el cambio de actitud de Camilín es total, ya que en su conversación con Ornelas le ha desvelado que su deseo de identificarse como mujer sería «sólo por diversión», por lo que no se habría inscrito como mujer en el centro al ingresar.

Además, en los últimos meses habría reformado una parte de su casa para tener un estudio de grabación, pues su nueva ilusión sería la música. Podría ser que seguir los pasos de su padre fuese lo que le llevase a cambiar por completo su vida y volver a la senda de los buenos hábitos.