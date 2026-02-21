El sindicato socialista UGT, a los trabajadores: «Los españoles no son vulnerables, sin inmigrantes la economía balear no se sostiene». Así lo ha afirmado la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad del sindicato, María José Cordero, y el responsable confederal del Área de Migraciones, Cesc Poch, quienes también han calificado como «incomprensibles» los incentivos fiscales que Vox pide al Gobierno.

«La ultraderecha pretende que el Estado invierta en realizar una discriminación positiva hacia trabajadores españoles cuando no son el colectivo vulnerable en el mercado laboral balear», ha subrayado Cordero, que no ha ofrecido dato alguno para sostener semejante tesis.

Hay que tener en cuenta que antes de la actual crisis migratoria desencadenada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la economía balear no sólo se sostenía sino que, antes de la llegada de los socialistas a La Moncloa, el PIB balear cerró 2017 con un crecimiento del 3,8% confirmando la etapa de crecimiento económico más prolongada y estable de la comunidad autónoma durante este siglo.

Por cierto, que en ese ya lejano 2017 llegaron a las costas de Baleares 23 pateras con apenas un centenar de inmigrantes, y tras casi ocho años gobernando los socialistas, el año pasado 2025 se cerró con 400 cayucos y 7.300 personas llegadas ilegalmente a las costas de Baleares.

Nada de ello tiene en cuenta el sindicato presidido e nivel nacional por Pepe Álvarez que, a raíz de la nueva regularización masiva de inmigrantes ilegales decretada por el Gobierno de Sánchez y que en Baleares afectará a más de 11.000, ha anunciado que impartirá el taller Desmontando prejuicios y estereotipos en centros de trabajo, supuestamente, con el objetivo de «combatir los mensajes racistas sobre los inmigrantes».

En un comunicado, el sindicato ha explicado que la iniciativa está dirigida a formar a cuadros sindicales para que puedan contrarrestar en el ámbito laboral las «mentiras del racismo» sobre la población migrante que circulan en la sociedad y que, según señalan, se han visto amplificadas por las redes sociales.

El curso, enmarcado en la campaña de UGT Trabajo libre de noticias falsas, busca desmentir mensajes como que «la regularización de inmigrantes es para lograr votos», que «todos los inmigrantes son delincuentes» o que «abusan de los servicios sociales y de la sanidad», entre otros ejemplos señalados por el sindicato.

UGT Baleares considera que detrás del aumento de los delitos racistas, xenófobos e islamófobos en las Islas se encuentran discursos de odio «promovidos desde la ultraderecha», en una comunidad en la que el 30% de la población es de origen extranjero.

El sindicato ha subrayado que este tipo de mensajes ha adquirido «mayor visibilidad» en el archipiélago coincidiendo con el incremento de la llegada de pateras, lo que, a su juicio, ha alentado afirmaciones como que la mayoría de los inmigrantes «son delincuentes». No obstante, ha añadido que este fenómeno no debe relacionarse con la delincuencia y que los inmigrantes buscan un «futuro mejor».

Asimismo, UGT ha defendido que la población extranjera en Baleares «sostiene la pirámide de población» y es «imprescindible» para sectores como la hostelería, los servicios o la construcción.