Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Últimas noticias de Donald Trump y resumen del conflicto
Sigue en directo la última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Trump anuncia una armada internacional para proteger Ormuz y afirma que la tiranía iraní está "decapitada"
La guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel entra en una nueva fase marcada por la falta de claridad sobre cómo va a evolucionar el conflicto a medida que la ofensiva militar sigue avanzando.
Los bombardeos no han cesado desde que que estallara la guerra y desde Estados Unidos piden a sus ciudadanos que abandonen rápidamente Irak ante la previsión de que continúen los ataques y el fuego cruzado. De hecho este sábado se confirmó una oleada de ataques iraníes contra sectores industriales de Israel.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró habrer destruido la isla de Jark mientras que Israel confirmó haber matado a dos altos responsbles de la inteligencia de Irán, motivo por el que la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado al presidente israelí, Benjamin Netanyahu.
Sigue en directo la última hora de la guerra de Irán y todas las noticias sobre las decisiones de Donald Trump y el avance del conflicto.
Resumen de la guerra de Irán: últimas noticias
- Israel y Líbano podrían arrancar conversaciones en los próximos días para confirmar avances en el conflicto.
- Donald Trump ha propuesto una alianza internacional naval para desbloquear el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. De no conseguirlo, se podría desencadenar una peligrosa crisis energética.
- Israel pide a sus ciudadanos precaución en los suburbios de Beirut e insta a «no regresar hasta nuevo aviso» ante la posibilidad de bombardeos.
- El Gobierno de Israel confirma que la guerra contra Irán acaba de entrar en la «fase decisiva».
Trump advierte de que «aún no se dan las condiciones» para alcanzar un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este sábado que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo «aún no son lo suficientemente buenos», pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego que ponga fin a la escalada regional.