Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Últimas noticias de Donald Trump y resumen del conflicto

La guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel entra en una nueva fase marcada por la falta de claridad sobre cómo va a evolucionar el conflicto a medida que la ofensiva militar sigue avanzando.

Los bombardeos no han cesado desde que que estallara la guerra y desde Estados Unidos piden a sus ciudadanos que abandonen rápidamente Irak ante la previsión de que continúen los ataques y el fuego cruzado. De hecho este sábado se confirmó una oleada de ataques iraníes contra sectores industriales de Israel.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró habrer destruido la isla de Jark mientras que Israel confirmó haber matado a dos altos responsbles de la inteligencia de Irán, motivo por el que la Guardia Revolucionaria iraní ha amenazado al presidente israelí, Benjamin Netanyahu.

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