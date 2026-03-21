Las medidas anticrisis del Gobierno para reducir el impacto de la guerra de Irán en los precios de los carburantes van a empezar a aplicarse este domingo. En concreto, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado dos rebajas fiscales que son una reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes y la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos. De esta forma, se logrará que el diésel baje 23 céntimos el litro y que en la gasolina baje 30 céntimos el litro.

De esta forma, desde el Ministerio de Hacienda han hecho el cálculo de cómo estas dos medidas fiscales van a afectar a los precios de los carburantes y para ello han puesto un par de ejemplos, que se indican a continuación:

El precio de la gasolina sin plomo 95 se situaba este jueves, 19 de marzo, en torno a 1,8 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,51 euros. Ello implica un ahorro de 16 euros por rellenar un depósito de 55 litros.

se situaba este jueves, 19 de marzo, en torno a 1,8 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,51 euros. Ello implica un por rellenar un depósito de 55 litros. El precio de la gasolina sin plomo 98 se situaba este jueves en torno a 1,94 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,60 euros. Esto supone un ahorro de 18,5 euros por rellenar un depósito de 55 litros.

se situaba este jueves en torno a 1,94 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,60 euros. Esto supone un por rellenar un depósito de 55 litros. El precio del combustible diésel se situaba este jueves en torno a 1,9 euros el litro y, con la reducción fiscal, bajaría a 1,67 euros. El ahorro sería de 12,5 euros por rellenar un depósito de 55 litros.

Ayuda de 20 céntimos en el gasóleo para profesionales

El paquete de medidas también incluye a los profesionales de sectores clave, ya sean personas físicas o jurídicas, que deben usar gasóleo para desarrollar su actividad. Para ello, se establece una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que adquieran. La misma será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

Esta ayuda está destinada a los productores agrarios y a aquellos ámbitos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, como las empresas de transporte. Pero también se extenderá a quienes no tienen derecho a esa devolución del gravamen. Por lo que también beneficiará a los autónomos, las sociedades con licencias de transporte o los titulares de autobuses urbanos, entre otros.

Rebaja en la factura de la luz

En el ámbito de la factura de la luz, el Ministerio de Hacienda ha incluido la rebaja al 10% del IVA en las facturas de consumo energético de los hogares. Esto supondrá un ahorro de 539,1 millones de euros para la ciudadanía. La medida afectará, por un lado, a los contratos de energía eléctrica que no superen una potencia de 10 kW. Esto supone que se aplicará a casi la totalidad de hogares del país, incluidos aquellos que disfrutan del bono social o tengan reconocidas las condiciones de vulnerable severo u otras situaciones vigentes para luchar contra la pobreza energética.

Esta reducción al 10% del IVA también se aplicará al gas natural, briquetas y pellets. Una decisión que, unida a la de la factura de la luz, facilita que los hogares afronten de una manera más favorable los posibles vaivenes en los precios de los suministros que pueden desencadenarse por el conflicto armado en Oriente Medio.

También se promueve una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad en su tipo impositivo, que caerá del 5,1% hasta el 0,5%.

Por último, otra de las decisiones destacadas es la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). El impacto de esta medida será de 450 millones.