EM&E Group (Escribano) aprovechará la feria internacional de Defensa Eurosatory 2026, que se celebrará entre el 15 y el 19 de junio en París, para presentar una de sus principales apuestas tecnológicas en el ámbito de la defensa: el nuevo sistema antidrón ODIN 6×6. La compañía española exhibirá esta solución integrada sobre el vehículo blindado FEROX, en una muestra con la que busca reforzar su posicionamiento en el mercado internacional de sistemas C-UAS (Counter Unmanned Aircraft Systems).

La presentación del ODIN 6×6 llega en un momento en el que la amenaza de los drones se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los ejércitos occidentales, especialmente tras las lecciones extraídas de conflictos recientes como la guerra de Ucrania. El sistema desarrollado por EM&E integra capacidades de detección, identificación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas, combinando medidas de inhibición electrónica (soft-kill) y destrucción física (hard-kill) en una misma plataforma móvil.

Según explica la compañía, la integración sobre el vehículo FEROX permitirá dotar al sistema de una elevada movilidad táctica y protección balística, facilitando su despliegue en escenarios de combate y operaciones de protección de infraestructuras críticas.

Protección frente a radares enemigos

Junto al ODIN 6×6, EM&E mostrará también una de las tecnologías más avanzadas desarrolladas dentro de su grupo empresarial. Se trata de la metasuperficie NETON VOID, un absorbente de radar infrarrojo desarrollado por DAS Photonics, especializada en soluciones de guerra electrónica.

Esta tecnología actúa como una especie de escudo frente a los sistemas de detección enemigos, reduciendo la firma del vehículo y aumentando su capacidad de supervivencia en el campo de batalla. La compañía exhibirá esta solución integrada sobre el propio FEROX, mostrando cómo puede contribuir a incrementar la protección de plataformas terrestres frente a amenazas avanzadas.

Robótica y munición inteligente

La presencia de EM&E en Eurosatory no se limitará al ámbito de la lucha antidrón. El grupo aprovechará la cita parisina para exhibir parte de su catálogo de tecnologías de defensa, incluyendo el vehículo terrestre no tripulado aunav.NEO, una plataforma robótica multimisión capaz de operar en entornos de vigilancia, rescate o actuaciones NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química), adaptándose a diferentes necesidades mediante la incorporación de distintas cargas de pago.

Asimismo, la compañía presentará sus sistemas ALKON, kits de guiado que permiten transformar munición convencional en armamento inteligente mediante sistemas GNSS o guiado dual GNSS y láser. Esta tecnología busca mejorar la precisión de los disparos y reducir los costes asociados al uso de municiones de última generación.

En el apartado de vigilancia y observación, EM&E exhibirá también el sistema electroóptico OTEOS-S, diseñado para tareas de identificación, seguimiento y control de objetivos desde posiciones fijas o móviles.

Además, durante la feria podrán verse otros sistemas de la compañía presentes en diferentes espacios expositivos, entre ellos el portamortero EMOC y las estaciones remotas de armas GUARDIAN 2.0 y GUARDIAN L-HIT.

La participación de EM&E Group en Eurosatory se enmarca en la creciente apuesta de la industria española por ganar peso en el mercado europeo de defensa, impulsado por el incremento del gasto militar y por la búsqueda de una mayor autonomía estratégica dentro de la Unión Europea. Desde la compañía destacan que su objetivo es consolidarse como un proveedor tecnológico de referencia en áreas como la guerra electrónica, los sistemas autónomos, la optrónica y la protección frente a drones, sectores llamados a desempeñar un papel clave en los futuros escenarios de seguridad.