Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa y hombre de confianza de Pedro Sánchez, ha asegurado este martes en una comparecencia en el Congreso que «jamás amenazó» a Ángel Escribano para que dimitiera de la presidencia de Indra, algo que finalmente hizo el miércoles de Semana Santa de este año. De la Rocha ha reconocido que tuvo una «conversación» con Escribano y que «dos semanas después comunicó su dimisión», sin que él tuviera nada que ver en esa decisión.

De la Rocha ha enmarcado la dimisión de Escribano en una decisión personal en la que nada tuvo que ver Moncloa, aunque sí ha reconocido que la fusión impulsada por Escribano entre su empresa familiar e Indra no gustaba al Gobierno.

De hecho, De la Rocha ha pedido a la presidenta de la Comisión en el Congreso, Edurne Uriarte, que retirara del acta de la reunión la referencia realizada por Hernando a que era fontanero de Moncloa, algo a lo que la presidenta se ha negado argumentando libertad de expresión de los diputados.

Sobre este asunto, y en su turno de réplica, Hernando le ha recriminado sus palabras. «No somos tontos», le ha dicho por querer hacer creer a los diputados que De la Rocha no hizo nada para cesar a Escribano.

Por lo tanto, De la Rocha ha negado cualquier interferencia del Gobierno en Indra y en el cese de Escribano. Es el mismo argumento que ha utilizado sobre el cese de José María Álvarez Pallete como presidente de Telefónica, que fue citado en Moncloa un viernes y presentó la dimisión un sábado -en enero de 2025-.

«La decisión fue de los principales accionistas de Telefónica», ha dicho, donde ha incluido a la saudí STC. Sí ha admitido que la SEPI propuso como sustituto a Marc Murtra a propuesta del Gobierno.

Además, De la Rocha, que aparece en las agendas de Leire Díez dentro de la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional por el caso llamado de las cloacas del PSOE, ha asegurado que «nunca, nunca, nunca ha participado en reuniones que trataran temas ilegales». «No soy ningún fontanero de ninguna cloaca», ha dicho ante las acusaciones de Rafael Hernando, diputado del PP que le acusado de ser un fontanero del PSOE.

El jefe económico de Moncloa ha asegurado en una respuesta al diputado de Vox Ignacio Gil que aparece «aparentemente en la agenda de esta señora -en referencia a Leire Díez, a quien no ha citado-. He revisado con mi equipo mi agenda y no tengo constancia de haber estado en ninguna reunión con esta señora. No he tenido contacto con esta señora en estos años», ha dicho.