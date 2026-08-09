Sanitarios de un centro de salud de Palma cuelgan pancartas a favor de Palestina y arrancan la bandera de España que llevó un paciente

La polémica en el Centro de Salud de Son Gotleu, en Palma de Mallorca, ha ido creciendo durante las últimas semanas hasta desembocar en un enfrentamiento entre varios ciudadanos y la dirección del centro. Todo comenzó cuando distintos usuarios denunciaron la presencia de carteles, fotografías y símbolos de apoyo a Palestina colocados en diferentes dependencias del centro sanitario, algo que, según sostienen los denunciantes, se habría realizado sin autorización de la Conselleria de Salud.

Los ciudadanos que presentaron las reclamaciones consideran que un centro de salud público debe mantener una estricta neutralidad ideológica y limitarse exclusivamente a la prestación de la sanidad pública, sin exhibir mensajes o símbolos de carácter político. Durante semanas, aseguran haber registrado quejas por escrito y haber trasladado verbalmente su malestar a la dirección del centro, al entender que aquellas instalaciones estaban siendo utilizadas para difundir mensajes ajenos a la asistencia sanitaria.

La tensión alcanzó su punto más alto durante la mañana del jueves. Según el relato de varios testigos, un ciudadano español y otro ciudadano de origen africano mostraron su desacuerdo con la presencia de aquella simbología y reclamaron un trato igualitario. Ambos defendían que, si el centro permitía la exhibición de unos determinados símbolos políticos, también debía autorizar la colocación de una bandera de España.

Tras una conversación con la dirección del Centro de Salud de Son Gotleu, la responsable del centro accedió a autorizar la colocación de la bandera española como medida para evitar una escalada mayor del conflicto. La instalación fue realizada por el personal de seguridad, que colocó la enseña nacional en una zona visible del edificio.

Sin embargo, la calma apenas duró unas horas. Según denuncian los ciudadanos implicados, al comienzo de la jornada del viernes la bandera de España ya no se encontraba en el lugar donde había sido instalada. Varios testigos sostienen que fue retirada poco después de su colocación por parte de una médica, un hecho que provocó una enorme indignación entre quienes habían solicitado su exhibición y que desencadenó nuevas protestas dentro del centro sanitario.

La desaparición de la bandera incrementó todavía más el malestar entre numerosos usuarios, que anunciaron la presentación de nuevas denuncias, al considerar que se estaba produciendo un trato desigual respecto a la exhibición de símbolos dentro de unas instalaciones públicas.

Finalmente, ante el creciente conflicto y el aumento de las reclamaciones, la dirección del Centro de Salud de Son Gotleu decidió poner fin a la controversia ordenando la retirada de toda la simbología política, independientemente de cuál fuera su contenido. La decisión pretendía devolver la neutralidad institucional al centro y evitar que las instalaciones sanitarias continuaran siendo escenario de enfrentamientos ideológicos entre usuarios.

El caso del Centro de Salud de Son Gotleu, en Palma, continúa generando un intenso debate social y político. Los denunciantes reclaman ahora que la Conselleria de Salud esclarezca si existía autorización para la colocación de aquellos carteles y símbolos y cuáles son los criterios que deben aplicarse para garantizar la neutralidad política en los edificios públicos. Mientras tanto, la retirada de toda la simbología ha puesto punto final, al menos de momento, a una polémica que durante varios días convirtió un centro sanitario en uno de los focos de discusión más comentados de la ciudad.