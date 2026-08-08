El autónomo que ya ha vendido más de 20.000 gafas para ver el eclipse: «He ingresado un 50% más en un año»

El trío de eclipses que ya acapara todas las conversaciones también ha generado nuevas oportunidades de negocio. En el caso de Daniel Bravo, un autónomo apasionado de la astronomía y licenciado en Historia del Arte, este fenómeno le ha ayudado a incrementar sus ingresos un 50% en tan solo un año con la venta de más de 20.000 gafas homologadas para ver el eclipse.

Según relata Bravo en conversación con OKDIARIO, todo surgió después de pasar cuatro años dedicándose en cuerpo y alma a su empresa Astroturismo La Estación, una idea con la que el profesional se aventuró a mostrar el universo y las estrellas al resto de las personas que quisiesen aprender sobre astronomía.

El también Divulgador Astronómico por la FAAE (Federación de Asociaciones Astronómicas de España) posee la habilitación de Monitor Astronómico por la Fundación Starlight y explica hace más de 20 años descubrió el Valle del Ambroz (Cáceres) y se enamoró de sus paisajes, sus gentes, su gastronomía y, por supuesto, de sus cielos.

De hecho, apunta que una de las cosas que más les gustaba hacer durante los veranos en el pueblo era pasear con su familia hasta la estación de Aldeanueva del Camino y pasar largos ratos mirando las estrellas. Así comenzó, entre amigos y telescopios, lo que en 2021 acabó convirtiéndose en una entidad dedicada a acercar la astronomía a todas las edades y niveles de conocimiento.

«Nuestro objetivo es sembrar la curiosidad y la inspiración, invitando a las personas a explorar y aprender más sobre nuestro universo. Cada experiencia está diseñada para brindar un acercamiento accesible y enriquecedor al conocimiento astronómico», explica en su propia web.

«Queremos acercar la astronomía a todos los públicos para que conozcan el cielo, que es un recurso natural que hay que cuidar. La gente, sobre todo de los pueblos, donde tienen acceso a un cielo limpio, debería conocer el cielo porque muchos no saben que tienen ese recurso tan cerca de su casa», cuenta a este periódico.

Alianza con EEUU y 20.000 gafas vendidas

Como no podía ser de otra manera, Bravo no se perdería el trío ibérico de eclipses. De esta manera, se planteó crear una experiencia en torno al fenómeno y vender a los usuarios gafas homologadas para poder compartir con seguridad un momento único para las astronomía.

«Vi la oportunidad y me puse en contacto con una empresa estadounidense líder en este tipo de de lentes. Preferí buscar en Estados Unidos y no irme al este por la calidad que ofrecen y, sobre todo, por el servicio. Les consultas cualquier pregunta y a los diez minutos está respondida. Es un servicio estupendo el que tengo por parte de esta empresa», comenta Bravo.

De esta forma Daniel comenzó a recibir gafas fabricadas por la compañía americana y se arrancó a comercializarlas a través de una nueva empresa, esta vez denominada simplemente «Gafas Eclipse» y hasta el día de hoy ya ha vendido más de 20.000 ejemplares entre sus modelos básico y premium.

«Entre las que hacemos por encargo y las de particulares ya van 20.000. Algunas van personalizadas para diferentes ayuntamientos y organismos, universidades y diputaciones… Diferentes instituciones. Me han pedido muchas gafas y las he vendido por la web», comenta.

Este número de pedidos también ha estado motivado por su correcta homologación. Muchos oftalmólogos han recordado el peligro que supone para la vista mirar el eclipse sin unas gafas protectoras que cumplan con los requisitos.

De hecho, Bravo indica que, mientras esta entidad estadounidense se lo da «todo hecho», hay otras «compañías chinas» que han intentado entrar en el mercado «sin el certificado» de seguridad correspondiente. Algo realmente peligroso para el consumidor final.

Por el momento el autónomo, cuyas empresas sólo cuentan con un empleado que es él mismo, vivirá el próximo eclipse con la mente puesta en los siguientes, pues espera seguir vendiendo gafas hasta el eclipse de 2028:

«Ahora nos hemos enfocado en la parte norte de España, pero para los siguientes toca mirar a Andalucía, que es donde mejor se verán», termina con la mirada pues, además de en el cielo, en la altura que podrá alcanzar el negocio que empezó como una afición.