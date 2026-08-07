Colas en Alcampo por las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto: el precio es una ganga

Quedan muy pocos días para el eclipse solar del 12 de agosto y cada vez hay más gente pendiente de cómo verlo. Se lleva hablando semanas del tema y no es para menos ya que durante unos minutos, el cielo cambiará por completo en buena parte de España. Muchos aprovecharán que están de vacaciones para verlo en algún sitio despejado, aunque otros lo harán desde casa o incluso desde la calle. Eso sí, no vale con mirar sin más. Hace falta protección y, en concreto, gafas homologadas.

Sin unas gafas que sean específicas para este tipo de evento, mejor ni intentarlo. Y ahí es donde entra Alcampo, que en estos días se ha convertido en uno de los sitios donde más gente está acudiendo para comprarlas. En algunas tiendas ya cuesta encontrarlas, pero en este supermercado todavía hay stock. Además, no están pasando desapercibidas. No sólo por lo que cuestan, que es poco, sino también por el diseño, con dos modelos a elegir uno en negro y otro con los colores de la bandera de España

Las gafas de Alcampo para poder ver el eclipse

El próximo miércoles 12 de agosto se producirá un eclipse solar que será total en algunas zonas del norte y este de España, mientras que en el resto del territorio se verá de forma parcial. De todos modos, es un evento que nadie se quiere perder de modo que si todavía no tienes unas gafas homologadas, las que vende Alcampo son perfectas ya que cumplen con la normativa ISO 12312-2 y llevan marcado CE. Puede parecer un detalle más, pero no lo es. Es lo que garantiza que realmente sirven para mirar al Sol sin hacerse daño.

Son las típicas gafas de cartón, ligeras, sencillas, de las que te pones y listo. No tienen misterio, pero hacen exactamente lo que tienen que hacer al bloquear la radiación y permiten ver el eclipse sin riesgos. Además, se ajustan fácil. Vienen con un sistema de plegado para adaptarlas a la cabeza y en unos segundos están listas. Algo que otros modelos no han tenido en cuenta de modo que puede que se te caigan al mirar hacia arriba. En el caso de las de Alcampo ese problema está más que solucionado.

Por qué no puedes usar unas gafas de sol normales

Aquí es donde mucha gente se equivoca. Pensar que unas gafas de sol sirven es un error bastante común ya que no importa lo oscuras que sean, no están hechas para esto dado que el problema no es la luz visible, sino que es la radiación. Y eso no lo filtran unas gafas normales. Tampoco sirven trucos caseros como unos cristales ahumados ni inventos de última hora ya que podemos provocar un daño bastante grave a la retina, por este motivo se insiste tanto en tener gafas que estén homologadas.

El precio, la clave de que se estén agotando

Otro de los motivos por los que están volando es el precio de sólo 1,95 euros y que ha provocado que muchos ni se lo piensen. Además se venden como vemos en la imagen en color negro, como en color rojo y amarillo para quienes deseen tener luego el recuerdo de cuando vieron el eclipse de sol en España. Se pueden comprar en sus tiendas físicas y también online. Es decir, que haces el pedido de la compra de cada semana y de paso, pides unas gafas homologadas para el eclipse.

Hay quien incluso está comprando más de un par. Sobre todo familias o grupos de amigos que quieren verlo juntos y no quieren quedarse cortos a última hora. Al final, al ser un producto tan barato, no cuesta mucho coger un par de más y guardarlos, pero no lo dejes escapar porque se agotarán rápido Debemos tener en cuenta que no es algo que se compre habitualmente. Mucha gente reconoce que nunca ha tenido unas gafas de este tipo y que, con el eclipse, se han enterado de que eran necesarias y eso ha hecho que la demanda crezca de golpe en pocos días.

Cómo usarlas correctamente

No tienen mucho misterio, pero conviene hacerlo bien. Las gafas se ponen antes de mirar al Sol y no se quitan mientras el Sol siga visible. El eclipse empezará con la fase penumbral hacia las 17:28 horas (hora peninsular española), la fase parcial llegará a las 18:27 horas, y la fase total se iniciará alrededor de las 19:30 h, alcanzando su punto máximo hacia las 20:11 horas.

También es importante revisarlas antes. Si el filtro de las gafas tiene algún arañazo o está dañado, mejor no usarlas aunque el modelo de Alcampo se vende completamente plastificado, de modo que estarán perfectas cuando las tengas que usar, tú o los niños, que también se deben proteger siempre con supervisión de un adulto.