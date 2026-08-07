El Gobierno da 37 millones a los menas de Ceuta mientras 63.000 afectados por los incendios siguen esperando las ayudas

El Gobierno ya ha movilizado 37 millones de euros para ayudar a los alrededor de 1.000 menores extranjeros no acompañados (menas) que todavía se encuentran en Ceuta una semana después de la invasión. Por el contrario, las más de 63.000 víctimas de los incendios de Ávila y Madrid que han visto arder sus 1.580 viviendas todavía siguen a la espera de algún subsidio por parte del Ejecutivo central.

Los de Pedro Sánchez todavía no han tramitado ni una sola ayuda económica extraordinaria para los afectados por el que ya se conoce como el mayor incendio de la historia de España.

Por el momento, el Gobierno sólo ha anunciado la aprobación de medidas de protección laboral. Es decir, una prestación para los trabajadores que se vean obligados a suspender temporalmente su actividad como consecuencia de estos siniestros.

Por el contrario, tan solo unos días después de su entrada ilegal en España, los inmigrantes que cruzaron la frontera ya han recibido tres partidas millonarias en una «respuesta inédita», tal y como reconocen desde Migraciones, para cubrir sus necesidades: una primera ayuda de 25 millones y otra transferencia de crédito extraordinario de 6,5 millones que se suman a los 5,5 millones que ya repartieron en la conferencia sectorial de infancia de julio.

«Es un hecho sin precedentes al que, por cierto, se le ha dado una respuesta también inédita, que no solamente quiero compartir y poner en valor y destacar, sino que la propia presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen, aplaudía y alababa», celebraba eufórica la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Con el mismo entusiasmo, Saiz celebró que se estaban poniendo en «el centro los derechos humanos», asegurando que «una vez más España ha estado a la altura». Todo ello, al margen de las críticas vertidas por cientos de usuarios en redes sociales que destacaban otras tragedias humanitarias de nuestro país que todavía siguen sin estar completamente resueltas:

«Los del volcán en casas de chatarra; los de la Dana «salvados» por el pueblo; los de los trenes muertos por un fallo en las vías; los del incendio abandonados», circulaba un tuit con miles de me gusta.

Rapidez y cuantía inusual

En este sentido, otros muchos razonaban que la polémica, lejos del populismo, realmente residía en el orden de prioridades establecido por el Ejecutivo, así como en la inusual inmediatez de los recursos aprobados, recordando dramas como el que todavía arrastran los afectados de la Palma cinco años después.

Cabe destacar, en este punto, que los incendios acontecidos una semana antes de la invasión de Ceuta calcinaron más de 1.580 hogares. Una cantidad sustancial de viviendas que han dejado sin techo y pertenencias de toda una vida a muchos vecinos que todavía se encuentran sin amparo económico alguno.

Pese a todo ello, en este contexto, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, subrayó que seguirían mandando estas ayudas económicas a los menores extranjeros no acompañados que siguen en Ceuta «por el tiempo que sea necesario y hasta el número de personas que sea necesario».

«No hay un número taxativo de personas que podamos atender, lo importante es que se pueda atender a todo el mundo que lo necesite (…) los recursos de ayuda humanitaria no son escasos en absoluto», finalizaba.