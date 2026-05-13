De lo que Sánchez no puede presumir en Canarias: 115 familias siguen sin casa en La Palma 4 años después del volcán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este martes su agradecimiento al pueblo canario por su «paciencia, generosidad y civismo» durante el operativo de auxilio al crucero con hantavirus. El jefe del Ejecutivo ha querido presumir de Canarias por haber acogido al MV Hondius en Tenerife, pero no puede hacerlo de que, más de cuatro años después de la erupción del volcán de La Palma, alrededor de 100 familias continúan sin una casa propia y viviendo en construcciones prefabricadas.

«Quisiera dar las gracias a la solidaridad de un gran pueblo, el pueblo canario, porque a lo largo de estos días han demostrado paciencia, generosidad y un civismo que ha sido aplaudido y reconocido por multitud de líderes internacionales», ha trasladado Sánchez desde el Palacio de la Moncloa, tras su reunión con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

Sánchez ha mencionado, dentro de los «líderes» que han mostrado su reconocimiento al pueblo canario, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, o el Papa León XIV. «En momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles», ha añadido al respecto el presidente del Gobierno, en un discurso de automasaje. En él ha calificado de «éxito» el operativo liderado por el Gobierno con respecto al brote de hantavirus, a pesar de que ya hay un ciudadano español contagiado con síntomas.

El presidente del Gobierno ha querido sacar pecho de los ciudadanos de las Islas Canarias, en concreto de los de Tenerife, pero sigue olvidando a las familias que, en la isla vecina de La Palma, continúan viviendo en casas prefabricadas y sin poder acceder a una vivienda propia más de cuatro años después de la erupción del volcán conocido como Cumbre Vieja, que arrasó alrededor de 1.200 hectáreas de terreno y dejó a más de 2.000 familias afectadas.

El Gobierno de las Islas Canarias entregó 126 viviendas modulares a los afectados, pero en 2025, según datos oficiales, 115 familias continuaban viviendo en ellas, si bien 16 estaban próximas a su traslado y a recuperar una casa propia. El retraso en la concesión de ayudas por parte del Ejecutivo central, sin embargo, sigue dejando alrededor de un centenar de familias en estas casas prefabricadas, a la espera de poder reconstruir sus vidas y a escasos 7.000 kilómetros de Tenerife.

Sánchez habla de «éxito» con el hantavirus

En su comparecencia junto al director general de la OMS, Pedro Sánchez ha sacado pecho y presumido de que, en la gestión de acogida del crucero MV Hondius, «el operativo ha sido un éxito». Además, el presidente del Gobierno ha destacado que la efectividad de la que presume reside en «el buen hacer de los 400 profesionales que han participado en el mismo, todos ellos y ellas liderados por los ministros» García, Robles, Torres y Grande-Marlaska.

«En momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también al resto del mundo, a quienes socorremos», ha subrayado Sánchez. En esta línea asegura que, en su opinión, «el episodio del Hondius» no «caerá en el olvido», sino que «va a ser recordado durante años».