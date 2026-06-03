Dicen que los milenials nacidos en la década de 1990 son ‘generación de cristal’ pero acaban de darle una lección sin precedentes a los ‘baby boomers’: «Trabajamos tres veces más duro por un tercio de lo que ellos tenían»

Este es un tema que está encima de la mesa desde hace años: la eterna discusión entre los baby boomers y los milenials por las diferencias de vida entre ambos. A las personas nacidas sobre la década de los 90 siempre se les ha relacionado con una cierta fragilidad por parte de los grupos de sociedad que han vivido épocas más duras. Pese a ello, los últimos estudios indican que los jóvenes de antes vivían mejor de lo que ahora lo hacen los jóvenes, que tienen dificultades para encontrar un trabajo y una vivienda digna.

¿Viven los jóvenes peor que sus padres? Esta es una pregunta del millón que tiene difícil respuesta y que sale a colación cada cierto tiempo. Muchos estudios apuntan a que esta es la primera generación de personas que podría vivir incluso peor que lo que lo hicieron generaciones pasadas, y esto tiene que ver con los sueldos a la baja que imperan en muchas empresas y el difícil acceso a la vivienda de los adultos que se ven condenados a seguir viviendo en casa porque no pueden costearse una casa.

Por ejemplo, los últimos datos de la OCDE indican que el 76% de los jóvenes españoles de entre 20 y 29 años sigue viviendo con sus padres. Estos datos explican la realidad de muchos jóvenes que han recibido una educación universitaria excelente y que se ven abocados a vivir con sus padres porque no tienen un sueldo lo suficientemente elevado como para poder alquilar una habitación o comprar un piso.

Esto supone una gran barrera y puede darle la razón a los milenials en la comparación con los baby boomers, que en España son los nacidos entre 1958 y 1975 y que desde ahora y durante la próxima década seguirán entrando poco a poco en la edad de jubilación. A diferencia de los jóvenes de hoy en día, estos padres de ahora, en la década de los 80, tenían muy difícil cursar una enseñanza universitaria porque el acceso a los estudios estaba más restringido a las élites. Por ello, muchos optaron por aprender un oficio que les permitió costearse una casa que ahora tiene un gran valor. La buena proporción entre el nivel de los salarios y el coste de una vivienda hacía más viable esto.

Los milenials y los ‘baby boomers’

Esta discusión entre milenials y baby boomers, o entre padres e hijos, no es solo cosa de España y desde Estados Unidos la página Yahoo Finance ha publicado un artículo que toca este tema. «Un millennial que creció en la década de 1990 dice que los baby boomers no entienden que ‘trabajamos tres veces más duro por un tercio de lo que ellos tenían a nuestra edad’», dice el titular de la noticia que recoge las declaraciones de varios jóvenes que resaltan su capacidad de trabajo y los sueldos precarios que se reciben a día de hoy.

«Soy millennial y crecí en los 90, y lo que los boomers no entienden de nosotros es que trabajamos tres veces más por un tercio de lo que ellos tenían a nuestra edad», recoge este artículo una frase publicada en la página Reddit en la que un usuario también resalta que «los logros que quieren que alcancemos no se pospusieron por pereza, sino que se volvieron inalcanzables debido a la economía por la que votaron».

«Entonces, de alguna manera, la casa que compraron hace 30 años multiplicó su valor por 40 y ahora son millonarios sobre el papel a pesar de vivir exactamente la misma vida que han estado viviendo», cuentan en esta página en la que se ha montado un debate que ha trasladado fronteras. Este comentario también provocó la respuesta de otros usuarios que no culpan de esto a las otras generaciones, sino que dicen que «es consecuencia de la lucha de clases». «Aunque parezca mentira, hay muchísimas personas mayores pobres. Los ricos llevan mucho tiempo fomentando la explotación», escribe otro, culpando a los ricos como si tuvieran la culpa de la situación que viven millones de jóvenes en todo el mundo.