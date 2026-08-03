Prim adquiere Ortopedia Queraltó y entra en Andalucía con su red de centros ortopédicos

El Grupo Prim ha formalizado la adquisición del 100% de la sevillana Ortopedia Queraltó, una operación que marca la entrada de Centros Ortopédicos Prim en Andalucía y que se enmarca en la estrategia de crecimiento inorgánico presentada el pasado 21 de mayo en su plan estratégico, según ha informado este lunes la compañía cotizada especializada en soluciones de salud y tecnología médica.

La transacción supone la integración de una red de ocho establecimientos ubicados en las provincias de Sevilla y Huelva. En concreto, la firma suma cuatro tiendas en Sevilla capital, una en Écija, dos en Huelva capital y una en Riotinto.

Detrás de la compañía adquirida se encuentra un equipo de más de 40 profesionales, entre los que se incluyen 15 técnicos ortopédicos cuya continuidad, según han indicado desde la entidad, constituye uno de los pilares principales de la operación.

El consejero ejecutivo de Prim, Fernando Oliveros Arreaga, ha destacado que la incorporación «supone la consolidación de Centros Ortopédicos Prim en Andalucía y un paso relevante en el desarrollo de nuestra red de atención directa al paciente».

El directivo ha subrayado que Queraltó aporta una marca con más de 125 años de historia, un equipo técnico de primer nivel y «capacidades propias de fabricación que encajan de forma natural» con el modelo de Prim.

«Con esta operación seguimos avanzando en la hoja de ruta de crecimiento inorgánico recogida en nuestro Plan Estratégico, incorporando compañías con marca, equipo y arraigo local que refuerzan nuestra propuesta de valor», ha añadido Oliveros.

Por último, la compañía mantendrá las capacidades de fabricación propia de Queraltó, que cuenta con tres talleres con licencia, un taller de calzado ortopédico en Sevilla y experiencia en prótesis de miembro superior e inferior mediante toma de medidas con sistema CAD-CAM (3D).