Sacyr construirá el hospital de Frimley Park (Inglaterra) de 1.751 millones de euros

Nuevo contrato internacional para Sacyr La constructora española ha oficializado su entrada en el programa de renovación de hospitales lanzado por el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) con la firma del contrato de construcción del nuevo hospital de Frimley Park, ubicado en Surrey y que requerirá una inversión de más de 1.500 millones de libras (1.751 millones de euros).

Se trata de uno de los 11 proyectos hospitalarios incluidos en la primera fase de acuerdos entre el NHS y las empresas constructoras -entre las que también se encuentra la española ACS-, un plan que movilizará hasta 42.300 millones de euros.

El proyecto de Frimley Park, cuyas obras comenzarán entre 2028 y 2029, ofrecerá una solución a largo plazo para sustituir el hospital actual y reforzará unos entornos sanitarios «más seguros, modernos y resilientes para pacientes, profesionales y comunidades locales», según ha informado Sacyr en un comunicado.

El actual Hospital Frimley Park, construido originalmente en la década de 1970, presta servicio a más de 900.000 personas en Surrey, el noreste de Hampshire y Berkshire, situados en el suroeste de Londres.

«La incorporación a la alianza del New Hospital Programme refuerza la posición de Sacyr en el mercado británico de infraestructuras sanitarias y permite a la compañía aportar su experiencia internacional en proyectos técnicamente complejos y modelos de ejecución colaborativa», destaca Sacyr en un comunicado, en el que recuerda que ha construido más de 70 hospitales en todo el mundo.

En Reino Unido, la constructora que preside Manuel Manrique participa, además, en la construcción y futura concesión del Hospital de Velindre, en Cardiff (Gales).

Recientemente Sacyr ha presentado sus resultados del primer semestre del año, en el que ha obtenido un beneficio neto de 78 millones de euros, lo que supone un incremento del 157% respecto al mismo periodo del año anterior.

El flujo de caja operativo, que es el mejor indicador de la evolución del negocio en una concesionaria como Sacyr, se impulsó un 18%, hasta los 631 millones de euros, mientras que la caja neta disponible para invertir en nuevos proyectos asciende a 1.920 millones de euros.