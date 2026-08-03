Escándalo en el Mundial de balonmano sub-18: ¡Egipto gana a Fiyi por 83-17!

Fiyi va de ridículo en ridículo en el Mundial de balonmano femenino sub-18. La IHF ha quedado bastante señalada después de la última goleada que le endosó Egipto a Fiyi, a la que ganó por 83-17. Una victoria que ha batido todos los récords en un partido en un campeonato de la categoría. Un resultado más propio de un partido de baloncesto que de balonmano.

Aunque este abultado resultado no es ninguna sorpresa, ya que venían de derrotas escandalosas –no tanto como esta– ante Francia y Croacia en los anteriores partidos. En su estreno frente a la selección francesa sólo anotaron dos goles y cayeron por 55-2 (+43). Luego, contra Croacia, la derrota fue todavía más abultada (+63). Las croatas se impusieron por 67-4 en el segundo partido de la ronda preliminar.

Ese resultado se convertía en un nuevo récord en el Mundial sub-18, el partido con mayor diferencia en el marcador. Pero eso les duró poco porque fueron superadas por Egipto, que ganó de 66 a las fiyianas (83-17). Un marcador escandaloso que ha provocado el bochorno de la cita que se está disputando en Rumanía. Fiyi, que es debutante en el Mundial tras conseguir la clasificación, encajaba una tercera paliza que hacía saltar todas las alarmas en el balonmano, ya que su imagen ha quedado bastante dañada.

Este último partido ha batido varios récords: el de mayor diferencia en el marcador, tanto en una sola parte (+43) como en el global (+66), y alcanza la centena de goles en un solo encuentro por primera vez en la historia, ya que entre los dos equipos suman 100 tantos. Pero es que la estadística refleja un total de 70 balones perdidos por parte de Fiyi ante una Egipto que marcó 34 goles al contraataque.

Las egipcias marcaron 83 tantos, pero pudieron ser muchos más, ya que tuvieron un total de 104 lanzamientos. Ninguna de las porteras de Fiyi daba abasto con tanto trabajo. Paulina Nagata paró ocho de los 75 disparos que recibió, mientras que su compañera Lavenia Ravuna hizo dos de 18, un 11% de acierto para ambas.

Esto ha puesto en jaque a la IHF después de que Fiyi haya cerrado la primera fase con una media de 68,33 goles por partido de media por los 7,66 anotados, poniendo en duda el nivel de algunos partidos en este campeonato. También ha reabierto el debate sobre la posibilidad de crear un Mundial B o poner unos criterios mayores o cualquier otra manera que ayude a que esto no se vuelva a repetir, porque es un auténtico escándalo.