Rafa Mir se va a Grecia para firmar por el Aris de Salónica tras ser condenado por violación

Rafa Mir ya ha puesto rumbo a Grecia para fichar por el Aris de Salónica. El jugador fue condenado a ocho años y medio de prisión dos delitos de agresión sexual con violencia y lesiones. Sin embargo, el murciano recurrió la sentencia y defendió su inocencia. Finalmente, la Audiencia de Valencia le autorizó para trasladar su residencia.

El futbolista aún sigue inmerso en el proceso judicial. Por lo tanto, tendrá la estricta obligación de comparecer mensualmente en el consulado de España en Grecia. Esta medida cautelar garantiza que permanezca a disposición de la Justicia mientras el recurso se resuelve.

El Aris de Salónica está preparado para recibir al delantero. El Sevilla FC tenía claro que no quería seguir contando con los servicios del jugador y ambas partes estaban de acuerdo con una salida. Sin embargo, según apunta Estadio Deportivo, el club no rescindirá el contrato de Rafa Mir, si no que llegara a su nuevo equipo en calidad de cedido.

La opción del préstamo no tendría un beneficio extra para los nervioneses, ya que el murciano se quedaría libre al terminar la temporada. Además, el conjunto hispalense deberá pagar una parte del salario del murciano, pero conseguirán liberar un espacio para seguir trabajando en el mercado de fichajes.

Nueva oportunidad en Grecia

Rafa Mir podrá continuar con su carrera en medio de toda la polémica sobre su persona, algo que tendrá que saber llevar a nivel mental. El atacante llega al Aris de Salónica a sus 29 años. En la temporada pasada consiguió firmar ocho goles en su cesión al Elche, donde fue una referencia ofensiva con su 1’91 metros de altura.

El jugador estará a caballo entre el fútbol y la Justicia. Por el momento, la sentencia sigue sin ser firme y la Audiencia de Valencia seguirá analizando el caso en profundidad para tomar una decisión final. Mientras tanto, el murciano podrá residir en Grecia cumpliendo con las obligaciones necesarias.