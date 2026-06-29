Rafa Mir da la cara por primera vez para recurrir su condena de cárcel por violación: «Debe ser revisada»

Rafa Mir ha dado la cara por primera vez desde que se conociera su condena a ocho años y medio de cárcel por violación y lesiones. Lo ha hecho con un vídeo en sus redes sociales, en el que lee un texto que se resume en una idea: va a recurrir la sentencia porque la considera injusta.

«Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior», explica el futbolista, que oficialmente es, a partir del 1 de julio, jugador del Sevilla. Rafa Mir estuvo cedido en el Elche la pasada temporada, pero este club rescindió su contrato una vez se conoció la sentencia.

Hace dos semanas, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia condenó a ocho años y medio de prisión a Rafa Mir por un delito de agresión sexual y un delito de lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera. La sentencia también establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima.

Rafa Mir da la cara para explicar que «durante el procedimiento, se aportaron vídeos y otros documentos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración». Además, al jugador le sorprende «especialmente que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior».

«Por ese motivo hemos decidido recurrir y seguiremos defendiendo nuestra posición por las vías legales correspondientes», añade Rafa Mir, que tiene contrato en vigor hasta 2027 con el Sevilla, que todavía no ha tomado una decisión con el futbolista.

«Por respeto al proceso y a todas las personas implicadas, no voy a entrar a debatir públicamente como he hecho todo este tiempo. Mi defensa seguirá donde corresponde: en los tribunales. Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me han apoyado y respetado. Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar que la justicia siga su curso. Gracias por escucharme», finaliza Rafa Mir en un vídeo grabado en el que lee este mensaje y en la que es su primera aparición desde que se conociera la sentencia.