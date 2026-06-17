El Elche rescinde el contrato de Rafa Mir tras ser condenado por agresión sexual

El Elche ha dado por finalizada la relación laboral con Rafa Mir, que se encontraba cedido en el club hasta el 30 de junio, y ha comunicado la extinción de su contrato, acordado tanto con el futbolista como con el Sevilla. Todo, tras la sentencia en la que el delantero ha sido condenado a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. De esta manera, días antes de que finalizase el acuerdo, el club ilicitano ha ejecutado una cláusula acordada previamente con el conjunto hispalense, según afirman.

«El Elche Club de Fútbol ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador», desvela el club. En ese mismo comunicado, rechazan de forma absoluta todo tipo de conductas similares: «Asimismo, el Club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial».

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia condenó a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir, por un delito de agresión sexual y un delito de lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera. El tribunal impuso al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, dos años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones a una segunda joven.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo. Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven. Por su parte, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador, que se puso en ese momento «a llorar»; que le costaba «respirar», tenía «miedo» y le pidió que parara, pero no lo hizo.

El club ilicitano rescinde la vinculación con el futbolista tras conocer la sentencia y, ahora, el Sevilla deberá decidir en los próximos días los pasos a seguir. El futbolista tiene contrato en vigor hasta 2027, existiendo la posibilidad de ser despedido de forma disciplinaria e, incluso, solicitarle una reclamación por daños y perjuicios. Por el momento, el club hispalense ha condenado todo tipo de conducta violenta y reafirmado su confianza en los procesos judiciales.

Cabe decir que la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida por el futbolista. No será hasta que ésta sea definitiva cuando puedan tomar de forma unilateral la decisión de prescindir de sus servicios.