El futbolista Rafa Mir, condenado a 8 años y medio de cárcel por violación y lesiones

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir, actualmente en el Elche CF y anterior jugador del Valencia CF, por un delito de agresión sexual y un delito de lesiones a una joven, cometido en la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera.

El tribunal ha impuesto al segundo acusado, el también futbolista Pablo Jara, dos años y medio de prisión y el pago de una multa por un delito de agresión sexual, otro contra la integridad moral y un delito leve de lesiones a una segunda joven.

La sentencia, que ha sido notificada este lunes a las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado y de 6.280 euros para la denunciante del segundo.

Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que «todo fue consentido» y que la noche «fluyó así». Por su parte, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador, que se puso en ese momento «a llorar»; que le costaba «respirar», tenía «miedo» y le pidió que parara pero no lo hizo.

El delantero fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla -que esta campaña le cedió al Elche-, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa junto a una amiga y Pablo Jara.

La Fiscalía pedía para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión, que finalmente la Audiencia ha dejado en ocho años y medio; mientras que la defensa pidió la libre absolución, por entender que las relaciones fueron consentidas y que el futbolista no cometió delito alguno.