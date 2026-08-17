Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET prevé tormentas en las sierras y viento moderado

Cielos cubiertos con intervalos de nubes medias y altas dominan el conjunto del territorio andaluz este 17 de agosto de 2026. Se prevén chubascos tormentosos en las sierras de Cádiz y del interior de Málaga durante la mañana, extendiéndose a otras sierras por la tarde. A lo largo de la costa, nubes bajas acompañarán temperaturas que se mantendrán en ascenso o sin cambios. Los vientos serán, en general, flojos, aunque se espera levante moderado con rachas fuertes en el litoral almeriense.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de agosto

Cálido día con nubes y chubascos en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, presentando tonos suaves que auguran un día interesante. A medida que el sol haga su entrada a las 7:41, las temperaturas comenzarán a elevarse, alcanzando hasta 37 grados en su punto máximo. Aunque la probabilidad de lluvia es moderada, el ambiente podría sentirse pesado con una humedad que roza el 90%. El viento, soplando con una suave brisa de 15 km/h, añadirá un ligero movimiento a la calidez del día.

Ya por la tarde, el horizonte se cubre de nubes que pueden ofrecer algún chubasco, recordando a los sevillanos que el tiempo es caprichoso. La temperatura descenderá a unos agradables 31 grados, pero la sensación térmica podría elevarse a 40, así que es recomendable hidratarse bien. Al caer la noche, con el sol despidiéndose a las 21:13, la temperaturas se establecerán en torno a los 23 grados, creando un ambiente suave y cómodo para disfrutar de la velada.

CÃ³rdoba: cielo inestable con posibles lluvias

Córdoba se despierta bajo un cielo que invita a la reflexión, con un soporífico aire inestable que sugiere que el día no será tranquilo. Las primeras horas transcurren con temperaturas suaves que rondan los 21°C, pero conforme avance el tiempo, se prevé un incremento en la nubosidad y el viento comenzará a hacerse notar, llevando consigo la promesa de cambios.

La tarde traerá un notable contraste: las lluvias serán posibles con un 5% de probabilidad y el viento, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h, puede resultar incómodo. A pesar de que los 39°C marcarán la máxima, la sensación térmica podría elevarse, haciendo que el día sea pegajoso. Un consejo práctico: no olvides el paraguas y mantente atento a las rachas de viento.

En Huelva, ambiente estable y cálido durante el día

La jornada transcurre con un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilan entre los 22 y 30 grados. Aunque se espera un cielo algo nuboso en la mañana y algunas nubes por la tarde, la probabilidad de lluvia es mínima y el viento soplará de forma leve, apenas alterando la tranquilidad del día.

Este es un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar esas actividades cotidianas que tanto gustan. La sensación de calidez invita a disfrutar de la ciudad, ofreciendo un ambiente ideal para relajarse y conectar con el entorno.

Ambiente variable con posibilidad de lluvia en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con una atmósfera pesada debido a la alta humedad, alcanzando el 90%. A medida que avanza la mañana, se espera una probabilidad de lluvia del 70%, lo que hace recomendable llevar paraguas. El cielo estará mayormente cubierto y la temperatura mínima se situará en 23°C. Las ráfagas de viento alcanzarán los 20 km/h, aportando cierta frescura.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye al 50%, pero la sensación térmica puede llegar hasta los 32°C. El cielo irá clareando, permitiendo que el ambiente se sienta más ligero. Con 13 horas de luz, el sol se pondrá a las 21:13, marcando el final de una jornada variable y algo húmeda.

JaÃ©n: cielo despejado y calor intenso

Esta mañana, Jaén se despierta con cielos despejados y una temperatura mínima de 21 grados, lo que promete un ambiente agradable. A medida que avance el día, el sol brillará intensamente, alcanzando una temperatura máxima de 38 grados por la tarde. La probabilidad de lluvia es casi nula, así que no hay que preocuparse por paraguas. Es recomendable llevar ropa ligera y beber suficiente agua para disfrutar al máximo de esta jornada soleada.

Cielo despejado y calor intenso en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas, que rondan los 25 grados. A medida que avance la mañana, el mercurio comenzará a subir, alcanzando una máxima de 33 grados bajo un cielo parcialmente nublado y con vientos del sur que soplarán a 30 km/h, acompañados de rachas de hasta 45 km/h.

Aunque la probabilidad de lluvia durante la mañana es escasa, con apenas un 5%, se espera que la tarde se mantenga tranquilo, sin posibilidades de precipitaciones. Es recomendable disfrutar del día al aire libre, pero se aconseja hidratarse y protegerse del calor, dado que la sensación térmica podría hacerse notar alrededor de 38 grados.

Granada: ambiente cálido y soleado ideal

La mañana en Granada se presenta con cielos parcialmente despejados y una temperatura fresca de 21 grados, propicia para salir a disfrutar del aire. A medida que avance el día, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 32 grados por la tarde, aunque la humedad puede generar sensaciones térmicas más altas. Se recomienda llevar ropa ligera y una botella de agua, ya que el ambiente se tornará cálido y agradable, ideal para dar un paseo bajo el sol.

AlmerÃ­a: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del sol. A medida que avanza la mañana, el calor se intensifica con temperaturas que alcanzarán los 37 °C por la tarde, mientras el viento sopla de forma constante a 25 km/h.

Con la caída de la tarde, la atmósfera se mantendrá cálida y fresca, ideal para un paseo al aire libre. No obstante, es recomendable llevar una botella de agua, ya que la humedad relativa puede aumentar, elevando la sensación térmica a 38 °C. Aprovecha la luz del día hasta la puesta del sol a las 20:58.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET