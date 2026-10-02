Así es ‘Kakaw’, elegida la mejor tarta de chocolate del mundo en ‘Alicante Gastronómica’

Ha sido bautizada como Kakaw por su creador, el mexicano Rubén Alan Díaz. Y es, desde este viernes, la considerada como mejor tarta de chocolate del mundo, en la III edición del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, celebrado este viernes en la feria internacional de gastronomía, Alicante Gastronómica. Esta última, la segunda más multitudinaria de cuantas se celebran en España. En esta nueva edición, que concluye el próximo lunes, la feria se hermanará con Ceuta, como publicó OKDIARIO el pasado día 24 de septiembre.

Kakaw representa los sabores de México, con un cacao 100% mexicano con vainilla de una de las mejores zonas de aquel país, y lleva plátano y maracuyá que, pese a no ser típicos de México, sí son muy populares allí. La composición cuenta también con un crujiente de cacao y un crujiente cremoso donde se fusionan todos los sabores vinculados al país azteca.

Los criterios de valoración del jurado han sido la combinación entre limpieza, organización, aspecto visual, corte, sabor, textura y decoración, además de que la finalización de la pieza tuviera un predominio de sabor a chocolate.

El segundo puesto ha sido para Cristian Joel Jiménez, con su creación Temple, y el tercero lo ha obtenido Nadia Castillo, una repostera chilena, con su preparación A tomar 11.

El Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca ha reunido en Alicante Gastronómica a nueve profesionales procedentes de ocho países. Se trata de la mejor representación actual de la nueva repostería y los especialistas más destacados en la elaboración de tartas de chocolate.

Los reposteros seleccionados proceden de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España; todos ellos figuras jóvenes, pero ya consagradas internacionalmente en la elaboración de tartas y en el trabajo y la elaboración de chocolates.

Los responsables del fallo han sido los miembros de un jurado conformado por Paco Torreblanca, creador de la tarta de boda de Felipe VI y Letizia; Alain Chartier, famoso por reinventar el arte de la heladería y la pastelería; Oriol Balaguer, uno de los pasteleros y chocolateros más reconocidos de alta gastronomía dulce española, que trabajó durante siete años con Ferrán Adriá; Carlos Mampel, uno de los chefs pasteleros, chocolateros y heladeros de mayor proyección internacional de la gastronomía dulce española; Raúl Bernal, también referente de la pastelería y chocolatería española; Jacob Torreblanca, también referente de la alta pastelería en España y ganador de numerosos premios; Kiko Moya, chef del prestigioso restaurante L’Escaleta de Cocentaina, Alicante, premiado con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol; Rafael García Santos, considerado uno de los críticos gastronómicos más influyentes de España; y Manuel Villanueva, quien ha combinado una exitosa carrera profesional con una intensa actividad de divulgación gastronómica de la cultura de la comida y el vino.