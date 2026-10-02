La ONU aprueba por 164 votos contra 1 el mapamundi que devuelve a África su tamaño real: 14 veces Groenlandia

Piensa en el mapa que colgaba en tu clase del colegio. Groenlandia parecía casi tan grande como África y Europa ocupaba un buen trozo del centro. Pues ese dibujo engaña, y la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al mundo que deje de usarlo cuando lo que importa es comparar tamaños.

El 4 de septiembre de 2026, 164 países votaron a favor de una resolución impulsada por la Unión Africana que recomienda la proyección Equal Earth, un mapa que respeta la superficie real de cada continente. Solo Estados Unidos votó en contra y seis países se abstuvieron. ¿Cambiará algo en la práctica? Depende de quién decida hacer caso, porque el texto no obliga a nadie.

Qué ha aprobado exactamente la ONU

La resolución, registrada como A/80/L.104, anima a gobiernos, colegios, organismos internacionales y empresas tecnológicas a usar Equal Earth y otros mapas de áreas iguales cuando el tamaño relativo sea importante. También pide enseñar en clase las limitaciones de pasar una esfera a una hoja plana.

Ojo, no prohíbe el mapa de Mercator. Las negociaciones las llevó Togo en nombre del grupo africano, dentro de la campaña Correct the Map. Su ministro de Exteriores, Robert Dussey, lo resumió así, «un mapa justo no cambia la geografía del mundo, cambia la forma en que vemos el mundo».

Estados Unidos lo ve de otra manera. Su representante lo calificó de «proyecto ideológico radical» y aseguró que la resolución «se burla del trabajo y del propósito de esta institución». Se abstuvieron Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania, que teme que algunos mapas generen ambigüedad sobre los territorios ocupados por Rusia.

Por qué Mercator encoge África

El problema no es un error de dibujo, es pura geometría. Gerardus Mercator, un cartógrafo flamenco, creó su mapa en 1569 para navegar. Su gran virtud es que una línea recta trazada sobre él marca una dirección real, algo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos no consigue ningún otro mapa.

¿Cuál es el precio? Para lograrlo, Mercator estira el mundo cada vez más a medida que te alejas del ecuador. Es como pelar una naranja e intentar aplanar la piel a la fuerza, los bordes acaban deformados. Por eso Groenlandia, Canadá, Rusia o la Antártida salen enormes, mientras que África, cruzada por el ecuador, apenas se estira.

El resultado confunde a cualquiera. África es unas 14 veces más grande que Groenlandia, pero en el mapa clásico parecen primas hermanas.

Cómo se construyó Equal Earth

Equal Earth nació en 2018 y lo firmaron tres cartógrafos. Son Bojan Šavrič, de la empresa de software geográfico Esri, Bernhard Jenny, de la Universidad Monash (Australia), y Tom Patterson, que fue cartógrafo del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Curioso, porque el mapa que Washington ha rechazado en la ONU lo diseñó en parte alguien de su propia administración.

Según explica la propia Esri, surgió como respuesta a la decisión de las escuelas públicas de Boston, en 2017, de adoptar la proyección de Gall-Peters. Esa alternativa respeta las superficies, pero estira los continentes hasta dejarlos alargados y raros. Los autores querían algo igual de justo con los tamaños y más agradable a la vista.

La solución técnica es una proyección pseudocilíndrica, que, dicho de forma sencilla, significa que los paralelos son líneas rectas y los meridianos se curvan hacia los polos, dando al mundo una silueta ovalada. Šavrič escribió unas ecuaciones polinómicas (fórmulas sencillas para un ordenador) que permiten dibujar el mapa muy rápido. De hecho, ya viene incluida en herramientas libres como PROJ, una biblioteca que usan muchos programas de cartografía.

El reto de las pantallas y los colegios

¿Veremos Equal Earth en el móvil? No tan rápido. Los mapas de internet trabajan con una variante llamada Web Mercator, que el propio USGS usa en sus servicios para ser compatible con las aplicaciones más extendidas. Cambiarla supondría rehacer la forma en que se cortan y encajan las teselas, esos cuadraditos de imagen que se cargan al hacer zoom.

Eso sí, ningún mapa plano es perfecto. Los de áreas iguales mantienen el tamaño a cambio de deformar un poco las formas, así que para navegar Mercator sigue siendo útil. La clave, según la resolución, es elegir el mapa adecuado para cada uso.

Francia ya ha movido ficha. Horas antes de la votación, su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció que abandonará Mercator en sus mapas del mundo. Para quien quiera probar, los creadores ofrecen gratis en su web mapas murales de dominio público. Vamos, que el cambio puede empezar por la pared de cualquier aula.

La información oficial sobre la votación se ha publicado en la web de Noticias ONU.

Crédito de la imagen: Tom Patterson (Wikimedia Commons, dominio público).