Su empresa le dejó llevarse un servidor viejo y dentro había 1.920 GB de RAM que hoy valen unos 10.000 euros

Hay quien abre el garaje y encuentra una bici oxidada. Un aficionado a la informática que firma en Reddit como VastOption8705 encontró treinta módulos de memoria de servidor de 64 GB, casi dos terabytes en total, sacados de una máquina que su empresa le regaló al retirarla.

El hallazgo, compartido a principios de septiembre de 2026, se ha hecho viral por un motivo sencillo. Con los precios actuales, esas placas verdes rondarían los 10.440 euros en el mercado de segunda mano. ¿Tanto dinero por algo que estaba cogiendo polvo? Pues sí, y la explicación tiene más de ingeniería y de mercado que de suerte.

Qué había dentro del servidor

Según su dueño, son módulos Samsung DDR4 de 64 GB que funcionan a 2.666 megatransferencias por segundo, una medida de cuántos datos mueven cada segundo. Son memorias ECC registradas, conocidas como RDIMM. Si todas las piezas tienen esa capacidad, la cuenta sale a 1.920 GB.

Para hacerse una idea, un ordenador de gama media actual suele llevar 16 o 32 GB. Este lote equivale a la memoria de unos 60 portátiles bien equipados. Y todo cabía en una sola máquina.

El valor es, eso sí, una estimación. En webs de segunda mano cada módulo se anuncia a precios que, pasados de dólares, equivalen a entre 305 y 370 euros, así que treinta a unos 348 euros dan esa cifra. El propio usuario habló de 10.000 en su moneda, y si se refería a la australiana (todo apunta a que vive en Australia) el valor bajaría a algo más de 6.200 euros.

Por qué no sirve para un PC de casa

Aquí llega el primer jarro de agua fría. Estas memorias no funcionan en un sobremesa normal, aunque también sean DDR4. Las RDIMM llevan un pequeño chip, el registro, que ordena las señales entre el procesador y la memoria, como explica el fabricante Samsung.

La otra pieza clave es el ECC, un sistema de corrección de errores. Funciona como un corrector ortográfico para los datos, porque detecta y arregla pequeños fallos antes de que cuelguen el equipo. En un servidor que trabaja día y noche, eso vale oro.

Por eso solo encajan en plataformas profesionales como los Intel Xeon, los AMD Threadripper o los AMD EPYC. Un procesador EPYC de la serie 7002, por ejemplo, admite hasta 4 TB de memoria DDR4 repartidos en ocho canales. Todo ello siguiendo el estándar DDR4 que fija el organismo JEDEC.

La RAM se ha disparado de precio

¿Por qué una memoria con años encima vale ahora tanto? Por la inteligencia artificial. Los fabricantes han dado prioridad a la memoria para centros de datos y han recortado la de móviles y ordenadores.

Según la consultora TrendForce, los precios de contrato de la DRAM convencional subieron entre un 93% y un 98% en el primer trimestre de 2026 frente al trimestre previo. Para el segundo trimestre esperaba otro salto de entre el 58% y el 63%. El fabricante taiwanés Nanya, de hecho, sacó partido del fuerte encarecimiento de la veterana DDR4.

La presión no afloja. En julio, la misma firma calculaba que la memoria de servidor se encarecería entre un 13% y un 18% en el tercer trimestre, con una oferta de RDIMM que solo crecerá entre un 15% y un 20% en un año. Vamos, que falta memoria.

El golpe también lo nota el usuario de a pie, que paga más por los ordenadores portátiles y los móviles. En ese contexto se entienden anuncios como el de nuevas fábricas de chips gigantes.

Meta también rescata DDR4 vieja

La historia tiene un paralelo a escala gigante. A finales de junio de 2026, Meta presentó en el congreso de arquitectura informática ISCA un chip propio llamado Vistara. Sirve para reutilizar DDR4 de servidores retirados en máquinas nuevas que solo aceptan DDR5.

La idea parte de un dato del estudio. La memoria tiene una vida útil de 10 a 14 años, mientras que los servidores se jubilan a los 5 o 7. Con este puente, cada máquina combina 768 GB de DDR5 nueva con 256 GB de DDR4 reciclada, y la compañía asegura haber recortado hasta un 25% los servidores en algunas tareas de IA.

¿Y qué hará el usuario de Reddit con su tesoro? De momento no lo ha aclarado, ni consta que haya probado todos los módulos. Lo que sí tiene en el garaje es la prueba de que la memoria RAM ya no es la pieza barata de antes.

La publicación original del hallazgo se ha difundido en el foro r/LinusTechTips de Reddit.

Crédito de la imagen: ElooKoN (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).