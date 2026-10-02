Un barco dron danés grabó a 200 metros al buque ruso que meses después disparó una bengala a un helicóptero militar

Un barco sin nadie a bordo, fondeado en mitad del Báltico, y un buque de guerra ruso que aparece con el sistema de identificación apagado. Eso vivió el 25 de junio de 2026 el X-Wave 01, un dron marino de la empresa danesa Stormborn, a unos 30 kilómetros al sureste de la isla de Bornholm. La corbeta rusa Soobrazitelny pasó a unos 200 metros y estuvo rondando cerca unos ocho minutos.

Aquello parecía una anécdota de verano. Ya no lo es. El 14 de septiembre, ese mismo barco disparó una bengala de señales contra un helicóptero del ejército danés, y el episodio ha puesto el foco en estas pequeñas embarcaciones autónomas que vigilan el mar día y noche.

Qué pasó cerca de Bornholm

Stormborn había llevado su prototipo a una zona que el radar costero danés cubre mal. Quería comprobar durante dos días si sus sensores detectaban barcos que no quieren ser vistos, con el dron manejado desde un centro de control móvil en tierra.

La Soobrazitelny, de unos 105 metros de eslora (de largo), navegaba con el AIS desconectado. Es el sistema con el que los barcos emiten de forma automática su identidad, posición, rumbo y velocidad, algo así como llevar la matrícula a la vista, pero por radio.

Según contó Simon Hviid, cofundador de Stormborn, los rusos pusieron rumbo directo hacia ellos. Después lanzaron un pequeño dron de cuatro hélices que dio vueltas sobre el X-Wave.

Lo que vio el dron danés

¿Y qué hizo el barco autónomo mientras tanto? Grabar y analizar. Lleva un radar de la danesa Terma y equipos de MyDefence, especialista en sistemas antidrones, además de una inteligencia artificial que clasifica lo que tiene delante.

Ese programa identificó el número de casco, el 531, localizó a tripulantes en cubierta y distinguió el helicóptero Ka-27 de la plataforma de popa, según los análisis de las imágenes difundidas después. Frederik Søndergaard Hansen, consejero delegado de Stormborn, explicó que era la primera vez que la empresa documentaba con imágenes un dron tan cerca de territorio danés. Los datos pasaron de inmediato a la Armada danesa.

El capitán de corbeta y analista militar Jens Wenzel Kristoffersen lo interpretó como una muestra de la tensión que se vive en el Báltico. Difícil llevarle la contraria.

Un casco pensado para no volver a puerto

Lo curioso del X-Wave es lo poco que necesita. Se transporta por carretera, no depende de un puerto y fondea solo gracias a un anclaje autónomo capaz de trabajar en aguas de más de 150 metros de profundidad. La empresa habla de operar las 24 horas, los 365 días del año. Vamos, un vigilante que nunca pide el relevo.

Detrás están dos antiguos compañeros de Ørsted, la eléctrica danesa de la eólica marina. En agosto de 2025 cerraron una inversión del fondo nórdico Final Frontier y de la ingeniería Semco Maritime, que pone sus instalaciones para fabricarlos en serie. Su objetivo es vigilar cables y gasoductos del fondo marino.

El mismo buque, ahora contra un helicóptero

El 14 de septiembre, un helicóptero Fennec danés se acercó a la Soobrazitelny en aguas internacionales al sureste de Gedser para fotografiarla, una tarea rutinaria desde 2022. Desde el barco dispararon una bengala que pasó a unos 10 o 15 metros del aparato, que volaba a unos 150 metros sobre el agua.

Las Fuerzas Armadas danesas calificaron la conducta rusa de acoso, de escalada y no exenta de peligro para la tripulación. Curiosamente, Copenhague se refiere al barco como fragata, aunque por tamaño suele catalogarse como corbeta.

Dinamarca apuesta por los barcos sin tripulación

¿Por qué importa tanto un barquito sin nadie dentro? Porque tener un buque tripulado en cada rincón del Báltico sale carísimo. Frente a los aviones de vigilancia, que deben volver a repostar, un dron fondeado puede quedarse semanas en el mismo punto.

Copenhague ya lo prueba a lo grande. Cuatro Saildrone Voyager, veleros autónomos estadounidenses de 10 metros, pasaron seis meses patrullando el Báltico para Defensa, operativos el 92% del tiempo. Detectaron más de 170.000 barcos y recorrieron más de 20.000 millas náuticas (unos 37.000 kilómetros).

El 22 de septiembre de 2026, la Autoridad Marítima Danesa los registró bajo bandera de Dinamarca, la primera bandera nacional para estos drones. El X-Wave, de momento, sigue siendo un prototipo, y está por ver cuántos acabarán vigilando las aguas de Bornholm.

La nota oficial sobre el incidente del helicóptero se ha publicado en la web de las Fuerzas Armadas danesas.

Crédito de la imagen: Alexander Patrikeev (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).