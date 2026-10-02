Alemania ya suma 1,5 millones de placas solares de balcón enchufadas a la pared y la ley las limita a 800 vatios

Cualquiera que pasee por un barrio de Berlín o de Colonia lo habrá visto. Un par de paneles atados a la barandilla, un cable que se cuela por la ventana y un enchufe en la pared del salón. En Alemania lo llaman Balkonkraftwerk, algo así como «central eléctrica de balcón», y hace tiempo que dejó de ser una rareza.

Según la estadística del regulador alemán de la energía, a finales de agosto de 2026 había 1.500.172 de estos equipos dados de alta en el país. ¿El secreto? No hay una tecnología revolucionaria detrás, sino unas normas pensadas para que casi nadie tenga que pedir permiso. Y un límite muy concreto, 800 vatios.

Cómo funciona una placa de enchufe

Un equipo típico lleva uno o dos módulos solares de unos 400 vatios y un microinversor, una cajita que transforma la corriente continua del panel en la corriente alterna que usan los electrodomésticos. Esa electricidad entra en casa por el enchufe y se gasta allí mismo. La nevera o el router tiran primero del sol y solo piden a la red lo que falta.

¿Y si sobra? Se vierte a la red, casi siempre gratis. De hecho, el Umweltbundesamt, la agencia federal de medio ambiente, la estima en unos 13 euros al año como mucho. El negocio está en consumir, no en vender.

Ojo con la seguridad. Desde diciembre de 2025 existe una norma específica, la DIN VDE V 0126-95, que la asociación alemana de electrotecnia VDE presentó como la primera del mundo y que fija cómo evitar descargas.

Por qué el tope está en 800 vatios

La ley permite hasta 2.000 vatios de paneles, pero el inversor no puede entregar más de 800 a la vivienda. La primera cifra es lo que los paneles podrían dar a pleno sol y la segunda, lo que de verdad entra por el enchufe.

¿Por qué ese número? La lógica es no sobrecargar un cableado doméstico que nunca se pensó para recibir corriente por dos lados a la vez. La norma añade otro matiz, porque el enchufe de toda la vida solo vale si los paneles no pasan de 960 vatios.

En la práctica, 800 vatios dan para algo modesto. Más o menos, un frigorífico, el router y un portátil a mediodía. Nada de hornos ni de aire acondicionado.

Menos papeleo que comprar una tele

El gran cambio llegó con el llamado Solarpaket I, un paquete de medidas aprobado en 2024. Desde entonces basta con registrar el equipo en el Marktstammdatenregister, el registro estatal de instalaciones eléctricas. Ni aviso aparte a la distribuidora ni electricista.

¿Y el contador? Si es de los antiguos que giran hacia atrás, se tolera hasta que la distribuidora lo cambia por uno bidireccional, que mide lo que entra y lo que sale. Según la Verbraucherzentrale, la organización alemana de consumidores, ese cambio no le cuesta nada al usuario.

El fisco también empuja. Desde 2023 estos equipos tienen un IVA del 0%, como recuerda ese mismo organismo ambiental.

La clave está en los inquilinos

Alemania es el país de la UE donde menos gente vive en casa propia. Según Eurostat, el 53% de su población vivía de alquiler en 2024, frente al 32% de media europea. Un tejado solar no es opción para quien vive en un cuarto piso alquilado. Un balcón, sí.

Así que la otra pieza fue legal. Desde el 17 de octubre de 2024, inquilinos y vecinos de una comunidad tienen derecho a exigir que se les deje instalar estos aparatos. El casero o la comunidad pueden opinar sobre cómo se colocan, pero ya no pueden negarse sin más.

La fórmula ha saltado fronteras y en el sur de Europa también se venden paneles enchufables. Eso sí, pocos países lo han puesto tan fácil.

Cuánto ahorra de verdad

Aquí conviene bajar las expectativas. Según los consumidores alemanes, un panel de 400 vatios sin sombras y mirando al sur produce unos 280 kilovatios hora al año, y en casa se aprovechan unos 200. Con el precio medio de 37 céntimos por kilovatio hora que calcula para 2026 la patronal eléctrica BDEW, salen unos 74 euros al año por panel. Una rebaja real en la factura de la luz, pero sin milagros.

Su peso en el sistema también es pequeño. Los balcones suman casi una de cada cuatro instalaciones solares registradas en Alemania, pero apenas algo más del 1% de la potencia, unos 1.627 megavatios frente a más de 129.000. Mucha gente, poca energía.

Y el ritmo no afloja, con casi 300.000 equipos nuevos solo entre enero y agosto de 2026. Todavía está por ver dónde está el techo.

Los datos de registro mes a mes se han publicado en la estadística oficial de la Bundesnetzagentur.

Crédito de la imagen: Rudy23 (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).