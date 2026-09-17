Así puedes saber lo que pagas por dormir con el ventilador encendido: sólo tienes que mirar detrás del aparato y hacer tres multiplicaciones

En plena ola de calor, dormir con el ventilador encendido parece la opción más barata para no pasar la noche en vela. Pero, ¿cuánto cuesta realmente tenerlo funcionando ocho horas seguidas? La cuenta de YouTube Te ponemos las pilas lo explica en un vídeo de apenas 20 segundos, y la respuesta está en la parte trasera del propio aparato.

Basta con mirar la potencia que indica el fabricante y hacer tres operaciones muy sencillas para saber lo que supone en la factura de la luz, tanto por hora como al final del mes.

El dato que tiene tu ventilador en la parte de atrás

Todos los electrodomésticos llevan una pequeña etiqueta o placa con susa características técnicas. Entre ellas aparece la potencia, expresada en vatios (W). Es la cifra clave, porque indica cuánta energía necesita el aparato para funcionar. En un ventilador doméstico lo habitual es encontrar valores de entre 40 y 100 vatios, según el modelo y su tamaño.

El problema es que la compañía eléctrica no cobra por vatios, sino por kilovatios hora (kWh). Por eso el primer paso es convertir esa cifra.

La fórmula para saber cuánto pagas por hora

El método que propone el vídeo es muy fácil de aplicar:

Divide la potencia entre 1.000 para pasarla a kilovatios. Un ventilador de 60 W consume 0,06 kW.

Multiplica el resultado por el precio del kWh que pagas. Así obtienes lo que cuesta tenerlo encendido una hora.

Multiplica por las horas de uso y por los días del mes. Si duermes ocho horas durante 30 noches, sabrás el gasto mensual.

Con la tarifa regulada (PVPC), el precio medio de la electricidad ronda estos días los 0,18 euros por kWh. Con esa referencia, un ventilador de 60 W cuesta algo más de un céntimo por hora.

Cuánto cuesta dormir con el ventilador todo el mes

Si aplicamos la fórmula completa, las cifras son bastante tranquilizadoras:

Ventilador de 45 W: unos 6,5 céntimos por noche y cerca de 1,94 euros al mes.

Ventilador de 60 W: unos 8,6 céntimos por noche y alrededor de 2,59 euros al mes.

Ventilador de 100 W: unos 14,4 céntimos por noche y aproximadamente 4,32 euros al mes.

No es la primera vez que se hacen estas cuentas: los electricistas y expertos en climatización ya calcularon el gasto de un ventilador de 60 vatios con precios de la luz más bajos que los actuales. Y en las dudas sobre el consumo de los aparatos de climatización, la realidad suele ser menos preocupante de lo que parece.

Un truco que sirve para cualquier electrodoméstico

Hay que tener en cuenta que el cálculo es orientativo. El precio del kWh cambia según la hora si tienes la tarifa regulada, y en el mercado libre depende del contrato de cada hogar. Además, la factura incluye otros conceptos, como el término de potencia o los impuestos, y muchos ventiladores consumen menos si se usan a velocidades bajas.

Lo mejor es que esta misma fórmula funciona con cualquier aparato de casa: la televisión, el horno o la plancha. Así es fácil descubrir cuál es el electrodoméstico que más electricidad gasta y dónde conviene recortar para ahorrar.