China construye sin hacer ruido el primer buque nodriza del mundo para lanzar drones submarinos gigantes de hasta 45 metros

China vuelve a mover ficha en el mar, y esta vez sin anunciarlo. En el astillero Hudong-Zhonghua de Shanghái ha aparecido un buque que no se parece a nada de lo que existe hoy en ninguna armada. Tras analizar varias imágenes por satélite, Naval News concluye que lo más probable es que se trate del primer buque nodriza del mundo diseñado para desplegar drones submarinos gigantes.

La pieza encaja en un rompecabezas que Pekín nunca ha reconocido oficialmente: su esfuerzo por desarrollar y poner en servicio submarinos no tripulados de tamaño real.

De fuerza costera a la mayor constructora de buques de guerra

Para entender la dimensión de este movimiento hay que mirar atrás. Hace apenas 25 años, la marina china era una fuerza costera y anticuada. Hoy, China construye más buques de guerra que ningún otro país, y cada vez con más frecuencia sus barcos no sólo compiten con los de otras potencias, sino que van un paso por delante.

El ritmo no se frena. En los últimos meses los satélites ya habían captado el lanzamiento al mar de un submarino colosal, y el Ejército chino también trabaja en proyectos tan llamativos como un tanque nuclear con cañón electromagnético. Este nuevo buque podría ser, una vez más, el primero de su clase en todo el mundo.

XXLUUV: los drones submarinos gigantes que sólo tiene China

China es el primer y único país que ha construido submarinos no tripulados de tamaño completo. Se conocen como XXLUUV (vehículos submarinos no tripulados extragrandes) y ya se han visto dos modelos distintos en fase de pruebas en la isla de Hainan.

Sus medidas impresionan: entre 35 y 45 metros de eslora, lo que los hace de 6 a 8 veces más grandes que el Boeing Orca, el XLUUV de la Marina de Estados Unidos. Todo apunta a que ambos diseños chinos compiten entre sí para ser el elegido.

Hasta ahora se han probado desde diques flotantes, al menos uno de ellos construido específicamente para este fin. Los drones permanecen dentro del dique en puerto, se trasladan al mar y allí se lanzan y se recuperan. Un sistema válido para ensayos, pero que se queda corto para lo que parece buscar la Marina del Ejército Popular de Liberación (PLAN): una plataforma más robusta y versátil.

Así funciona el nuevo buque nodriza

A simple vista, el barco recuerda a un buque de desembarco anfibio (LPD) con una cubierta de carga en la popa. La diferencia está debajo: esa zona está abierta por su parte inferior y permite alojar una gran cuna que desciende bajo el casco mediante 12 brazos elevadores verticales.

Por delante de esa plataforma hay un gran hangar, presumiblemente pensado para guardar los sumergibles. Por su tamaño y el de los XXLUUV observados, el buque podría transportar hasta cuatro de estos drones gigantes, o un número mayor de vehículos más pequeños.

El diseño recuerda a un sumergible de investigación propuesto en China en 2025, que usaba un sistema parecido aunque a menor escala y sin hangar interno. Precisamente el tamaño del nuevo barco y ese hangar cerrado hacen poco creíble que tenga un uso civil o científico. La explicación más plausible es la militar.

Qué papel podría tener en un conflicto

El buque nodriza funcionaría como una base de apoyo móvil para los XXLUUV: los mantendría fuera del agua cuando no se usen y permitiría hacer tareas de mantenimiento en alta mar. Pero también podría convertirse en la plataforma de lanzamiento y recuperación para misiones de combate.

Todavía no está claro cómo planea emplear China estos drones. Lo más probable es que asuman misiones de largo alcance, que podrían incluir su despliegue frente a la costa oeste de Estados Unidos en momentos de alta tensión o de conflicto abierto.

Mientras otros países, como Marruecos con sus buques dron, empiezan a apostar por sistemas no tripulados en superficie, China sigue invirtiendo con fuerza para poner en servicio sus submarinos sin tripulación. Todo apunta a que se convertirá en el único país del mundo que opere submarinos no tripulados de tamaño completo.