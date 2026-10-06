El PP admite «conversaciones discretas» con Vox en los últimos meses para afrontar el «fin de ciclo del sanchismo»

El PP reconoce que mantiene «conversaciones discretas» con Vox en los últimos meses para afrontar el «fin de ciclo del sanchismo». Así lo admiten fuentes de la dirección del partido de Alberto Núñez Feijóo tras conocerse el adelanto electoral anunciado por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre.

De esta forma, el movimiento de Sánchez no coge a PP y Vox en una situación de enquistamiento de la relación o de especial tirantez, sino todo lo contrario. Los acuerdos alcanzados por sendas formaciones tras los últimos comicios en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, celebrados entre diciembre de 2025 y el pasado mayo, han permitido a estos partidos afianzar una senda de entendimiento. Atrás queda la salida abrupta de la organización de Santiago Abascal de los gobiernos autonómicos que compartían en julio de 2024 por el reparto de menas en comunidades bajo poder del PP.

En el cuartel general de los populares, según las fuentes consultadas, no quieren caer en los mismos «errores» por los que no pudieron gobernar tras las elecciones de 2023. Y eso es algo que está presente en dichas conversaciones que mantienen con Vox, admiten las tales fuentes.

No obstante, apuntan que la situación actual, es decir, la mayoría absoluta holgada que dan las encuestas a la suma de ambos partidos, no es igual al momento de julio de 2023, donde se quedaron a cuatro años de desbancar a Sánchez por los votos perdidos en determinadas circunscripciones.

Además, dichas fuentes de Génova no temen en absoluto que el PSOE y sus socios de extrema izquierda vuelvan a agitar el miedo contra la derecha, contra PP y Vox, como hizo el propio Pedro Sánchez este lunes en su comparecencia en Moncloa para anunciar el adelanto electoral.

El jefe del Ejecutivo apaleó a ese miedo para movilizar el voto: «Los españoles y las españolas tenéis que decidir (…) si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social. O preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos ocho años, para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada», enfatizó.

Desde el PP, las fuentes citadas recuerdan que el PSOE ya exprimió lo de que «viene la derecha» en las últimas elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y no le salió bien la jugada. «Cuanto más sanchista era el candidato, mayor fue el batacazo que se pegaron», recuerdan las mismas fuentes.

Además, las fuentes de Génova avanzan que, mientras los socialistas se van a dedicar a agitar el miedo sobre «quien no está en el Gobierno», «nosotros le recordaremos a Sánchez que él sí ha estado ocho años de gobierno», y no ha sabido solucionar, por ejemplo, el problema de la vivienda.

Relación «cordial»

Por su parte, desde Vox, preguntado este lunes en Espejo Público (Antena 3) sobre su relación con Feijóo, Abascal manifestó que «es cordial, de adultos». «Ambos sabemos que necesitamos un cambio y hablamos con normalidad», señaló. Interrogado sobre si había hablado con el líder del PP en la mañana del adelanto electoral, el líder de Vox evitó dar más detalles: «Estas cosas no las cuento, pero así se construyen las relaciones de confianza, que cada uno saque sus conclusiones», apostilló.