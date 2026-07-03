El PP normaliza los pactos con Vox en los gobiernos: «El de Andalucía era el más difícil y lo hemos cerrado rápido»

«El acuerdo de Andalucía era el más difícil y lo hemos cerrado rápido», así valoran fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por OKDIARIO el pacto de gobierno sellado con Vox este jueves, que implica la concesión de una vicepresidencia y la consejería de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, un programa de 150 puntos, incluida la prioridad nacional, y la garantía de aprobar los Presupuestos regionales hasta 2030.

Una afirmación que constata el ánimo de Génova de normalizar los acuerdos con Vox. Hacerlo en Andalucía era todo un reto, teniendo en cuenta que el presidente en funciones de la Junta y candidato a la investidura, Juanma Moreno, encarna uno de los perfiles más moderados, centristas, entre los barones del PP.

En este contexto, desde Génova aplauden que este acuerdo de gobierno se haya cerrado con cierta celeridad, en comparación con otros pactos. «Hemos alcanzado un acuerdo en 46 días», destacan las fuentes, haciendo alusión al periodo comprendido entre las elecciones autonómicas en Andalucía del pasado 17 de mayo y este jueves 2 de julio, día de la rúbrica del texto y de la investidura de Moreno.

Las mismas fuentes recuerdan lo que ocurrió con la socialista Susana Díaz en Andalucía tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015. En aquella ocasión, la que era presidenta en funciones de la Junta tardó 77 días en ser investida, algo que no se produjo hasta el 11 de junio y a la cuarta votación, con el voto favorable de Ciudadanos y la cuarta votación.

Esta vez, a Juanma Moreno sólo le han valido dos votaciones, pese a que él mismo advirtió en la sesión de investidura del pasado martes que Andalucía estaría «medio año sin gobierno» si se tuvieran que repetir las elecciones autonómicas el domingo 25 de octubre. El presidente de la Junta en funciones dio esta fecha como medida de presión si no se alcanzaba un acuerdo esta semana o en los próximos dos meses, plazo que da el Reglamento del Parlamento para alcanzar una investidura tras la fallida primera votación (celebrada el pasado martes). Sin embargo, los populares no han tenido que apurar los plazos, al contrario.

Ciclo de 12 años

Entretanto, las fuentes de Génova enfatizan que «tras la hegemonía histórica del PSOE en Andalucía, el Partido Popular extiende hoy un ciclo político que durará al menos doce años», es decir, hasta 2030. Y es que fue precisamente en Andalucía donde Vox ejerció en 2018 por primera vez su poder de influencia en una comunidad autónoma, donde contribuyó a poner fin a décadas del cortijo socialista con la firma de un acuerdo con el PP que incluyó 37 medidas a cambio de permitir la investidura de Juanma Moreno.

«Estamos muy satisfechos de poder proteger a los andaluces de gobiernos de izquierdas y también de poder seguir demostrando que se puede gestionar con eficacia y honradez», indicaron las fuentes de Génova.

«Este país necesita más políticos como Juanma Moreno y como el resto de presidentes autonómicos del PP, y menos políticos como Pedro Sánchez», añadieron.

Según tales fuentes, «los cuatro procesos electorales que se han celebrado en España entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se saldan con cuatro gobiernos para el Partido Popular y con el PSOE destrozando su suelo histórico», subrayan en alusión a los acuerdos con Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y ahora también en Andalucía.

«Por tanto, salimos más fuertes, reforzados en todos nuestros enfrentamientos electorales con el PSOE, y más preparados que nunca para volver a medirnos con el sanchismo en las urnas», remacharon las fuentes de Génova.

El pacto alcanzado por PP y Vox en Andalucía allana así el camino a un entendimiento entre ambas formaciones tras unas próximas elecciones generales, teniendo en cuenta que el pasado 17 de junio, en plena negociación entre los equipos de Juanma Moreno y Manuel Gavira, el propio líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, abrió por primera vez la puerta a un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal a nivel nacional si así lo deciden las urnas.