Juanma Moreno, investido presidente con el mayor respaldo parlamentario de la historia de Andalucía

Juanma Moreno ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía en la sesión de investidura celebrada en la tarde de hoy gracias al apoyo de Vox, después del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones y presentado horas antes en el Parlamento andaluz. El respaldo de la formación liderada por Manuel Gavira permite al candidato popular revalidar la presidencia y abre una nueva etapa política marcada por la colaboración entre el Partido Popular y Vox.

Finalmente, la investidura ha quedado resuelta con el voto favorable de Vox, que ha decidido respaldar la candidatura de Juanma Moreno tras cerrar un pacto con el Partido Popular. La votación, llevada a cabo a las 19:00 en el Parlamento andaluz, se ha saldado con 68 votos a favor y 41 en contra. El acuerdo pone fin a varios días de negociaciones y garantiza la estabilidad parlamentaria necesaria para la formación del nuevo Ejecutivo andaluz.

Con la investidura superada, Moreno Bonilla afronta su tercer mandato al frente de la Junta de Andalucía. El nuevo escenario político convierte a Vox en el principal socio parlamentario del Gobierno andaluz, después de que ambas formaciones hayan escenificado un entendimiento que desbloquea la formación del Ejecutivo.

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox supone un giro respecto a las posiciones mantenidas en los últimos días, en los que ambas partes habían reconocido diferencias en distintos puntos del acuerdo político. Sin embargo, las negociaciones se han intensificado en los últimos días hasta desembocar en un pacto que ha permitido sacar adelante la investidura.

El Partido Popular y Vox han desbloqueado el acuerdo después de que los de Juanma Moreno hayan añadido cuestiones que para los de Manuel Gavira eran esenciales: política migratoria y prioridad nacional. De igual forma, dicho pacto de Gobierno garantiza a Vox que las políticas selladas se lleven a cabo en tiempo y forma y no como, tal y como indicó Gavira en el debate de investidura, ocurrió en 2019 cuando «se incumplieron la mitad de las medidas».

Con la investidura ya resulta, el siguiente paso será la toma de posesión del presidente. La misma está prevista para el domingo. Posteriormente, se anunciará la composición del nuevo Consejo de Gobierno, que marcará el inicio de la nueva legislatura andaluza.