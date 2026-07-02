Pacto en Andalucía: Moreno gobernará en coalición con Vox, que tendrá una vicepresidencia y tres consejerías

El Partido Popular y Vox han suscrito un acuerdo de Gobierno de Andalucía que va a permitir a Juanma Moreno ser investido presidente de la Junta en la sesión de investidura que se celebrará en la tarde de hoy en el Parlamento andaluz a las 19:00 horas. Así lo han comunicado ambas formaciones. En el pacto se ha acordado que la formación liderada por Manuel Gavira pase a ostentar una vicepresidencia y tres consejerías.

Tras la primera votación fallida del pasado martes –53 votos a favor y 56 en contra de PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía–, Juanma Moreno será investido nuevamente presidente de la Junta con los apoyos de la formación liderada por Manuel Gavira. Fue ese mismo día cuando ambas formaciones acordaron negociar «mañana, tarde y noche» y «hasta el último minuto» si fuera necesario.

Estos esfuerzos se han materializado en un ‘Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’ que tanto Juanma Moreno como Manuel Gavira firmarán hoy a las 18:30, justo media hora antes de que comience la votación de investidura. Ahora, tan sólo queda conocer cómo se conformará el Ejecutivo andaluz y qué papel van a tener los de Gavira en la comunidad autónoma.

Lo que sí está claro es que el Partido Popular ha dado un giro total en su posición respecto a la campaña electoral, puesto que Vox pasará a formar parte del Gobierno andaluz con una vicepresidencia y ostentado, de igual forma, tres consejerías. El acuerdo, por su parte, será muy parecido al que han llevado a cabo ambas formaciones en otras comunidades autónomas como Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El acuerdo se ha desbloqueado después de que el Partido Popular superara los escollos puestos encima de la mesa por Vox en cuestión de la política migratoria y la llamada prioridad nacional. De igual forma, los de Manuel Gavira se garantizan que las políticas alcanzadas en dicho acuerdo se lleven a cabo en tiempo y forma tras lo ocurrido en la misma situación que se llevó a cabo en 2019 cuando, según Gavira, «se incumplieron la mitad de las medidas».

Ahora se abre un nuevo tiempo en Andalucía, puesto que, tras cuatro años en los que Juanma Moreno ha gobernado con mayoría absoluta esta comunidad autónoma, ahora le tocará apoyarse en Vox. Todo está preparado para que hoy, a las 19:00 horas, la formación de Manuel Gavira dé su ‘sí’ a Moreno Bonilla en la sesión de investidura.