Feijóo da por hecho que Vox estará en un «gobierno de coalición» de Moreno en Andalucía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado por hecho este jueves, a escasas horas de la votación clave de la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, que Vox estará en el nuevo Ejecutivo andaluz.

En su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Feijóo ha afirmado que ahora, como «pasa siempre en los gobiernos de coalición», lo que se está negociando es «concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro».

El presidente nacional del PP también ha desvelado que este miércoles tuvo una conversación con Juanma Moreno donde «me dijo, ‘oye lo que es acuerdo, tenemos tres antecedentes, el acuerdo de Aragón, el acuerdo extremeño y el acuerdo de Castilla y León, por tanto, el contenido de los acuerdos no tiene dificultad’».

«Ahora bien, ya para concretar el ámbito de gobierno y la responsabilidad en ese gobierno futuro del socio minoritario, obviamente tendrá que cerrarse entre el presidente, que es el único responsable de cerrar este asunto, y el socio», ha añadido Feijóo.

Al ser preguntado expresamente si ese acuerdo con Vox está cerradom como se dice en los «mentideros periodísticos», Feijóo ha respondido: «Si los mentideros dicen una cosa, ¿para qué voy yo a desmentir lo que dicen los mentideros? Yo no lo sé. Sí sé que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos, el acuerdo de principios, sí está ultimado», recogió Ep.

Dicho esto, ha sido cuando ha señalado que, como «pasa siempre en los gobiernos de coalición», «lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro», manifestó. La segunda votación de esta investidura -tras la primera sin éxito celebrada el pasado martes- está prevista para las siete de la tarde de este jueves en el Parlamento andaluz.

Desde Vox, su secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, afirmó en la víspera que desconoce «por qué el PP no está dispuesto a firmar lo que le proponemos, porque no es nada distinto de lo que se propuso en Extremadura, Aragón o Castilla y León, no entiendo por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía». «No me cabe en la cabeza», declaró en una entrevista en Telecinco.

Sin embargo, como ha publicado OKDIARIO, la intención de la candidatura de Juanma Moreno ha sido que la referencia a la «prioridad nacional» -bandera ideológica del partido de Manuel Gavira- no sea tan «taxativa» como en los recientes pactos sellados entre PP y Vox en Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Cargos intermedios

De igual modo, Vox también ha apelado a lo pactado con el PP en estas comunidades para tener consejerías en el nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En este ámbito, los de Moreno también han venido rechazando tal extremo, manejándose la opción de que Vox acceda a la Junta a través de cargos intermedios, como viceconsejerías o secretarías generales, con una menor exposición pública.

En este contexto, la candidatura de Gavira ha exigido al PP andaluz seguir un patrón similar a lo ocurrido en dichos territorios con gobiernos de coalición. De esta manera, si el partido de Abascal obtuvo 14 escaños en Castilla y León y cuenta con tres consejerías en el Gobierno regional, sus 15 diputados cosechados en Andalucía se corresponderían con otras tres carteras, o una cifra muy próxima.