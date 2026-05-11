Feijóo señala que Moreno es el «mejor presidente» de la historia de Andalucía: «Hasta los que no te votan lo saben»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió el pasado domingo en Málaga una «mayoría de estabilidad» para su formación de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Según afirmó, Andalucía confía en el actual presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno. Feijóo destacó que Moreno es el «mejor presidente» que ha tenido la comunidad y aseguró que el «sanchismo ya no cuela» ni en Andalucía ni en el conjunto del país.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante un acto celebrado en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda, en Málaga, donde Feijóo participó junto a Juanma Moreno en plena campaña electoral. De acuerdo con el PP-A, alrededor de 6.000 personas asistieron al mitin.

«Hay que darle a Andalucía el resultado que se merece», indicó Núñez Feijóo, quien trasladó a Moreno que cuenta con el «apoyo» de todo el PP de España, «porque hasta los que no te han votado saben que eres el mejor presidente en la historia de la Junta de Andalucía». «Eres una persona serena, de palabra y decente», le dijo.

Para el líder del PP, Juanma Moreno «une, escucha, no gobierna contra nadie, porque no necesita dividir para ganar, porque no necesita crispar para gobernar y porque no necesita levantar la voz para tener autoridad»: «Eres un líder que se lo ha ganado todo con hechos y con trabajo» y «hasta canta bien» (en alusión a la canción ‘Kilómetro Sur’, la sintonía de su campaña). Para Feijóo, Moreno representa «una forma decente de hacer política».

El líder del PP recordó cuando Juanma Moreno empezaba y nadie daba un «duro por él» y actualmente es el «mejor presidente de la historia» de Andalucía. «Juanma empezó creyendo y hoy Andalucía cree en Juanma», ha dicho.

Frente a Juanma Moreno, según señaló, hay un PSOE-A al que los «hechos lo destruyen»: «Paro, enchufismo y los ERE» en Andalucía. «Los hechos del sanchismo son la corrupción, el apagón, las pulseras anti-maltrato o Adamuz», señaló Feijóo, para quien los socialistas «viven refugiados en los relatos y en los cuentos, en los trucos y en las cortinas de humo».

«Pero ya no cuela, nos quieren colar el miedo y ya no cuela porque la gente tiene esperanza de cambio», indicó. «Nos quieren colar el sanchismo más rancio con envoltorio nuevo y ya no cuela porque Andalucía ha pasado página; nos quieren colar cada semana una maniobra distinta para que nadie mire el bochorno y ya no cuela», sentenció Feijóo, para quien «no cuela» el discurso del PSOE sobre los servicios públicos.

«Ya no cuelan las promesas de vivienda cuando miles de jóvenes tienen que vivir de alquiler en un piso compartido, y ya no cuela que vayan de defensores de lo social mientras abrasan a impuestos a las rentas más modestas y a las rentas más bajas», dijo sobre el PSOE, refiriéndose también a los «privilegios» que el Gobierno de Pedro Sánchez está dando a sus «socios separatistas a costa de todos».

Para Feijóo, en Andalucía hay que «elegir entre dos modelos, entre quien no ha sido capaz ni de presentar unos presupuestos generales en toda la legislatura», en referencia a la candidata del PSOE-A a la Junta y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, o «quien ha hecho crecer a esta tierra, darle la vuelta a todo y equilibrar las cuentas», en referencia a Moreno.

Feijóo, que indicó que está «disfrutando mucho» la campaña de las elecciones andaluzas y que el martes estará en Sevilla y el jueves en Jaén, señaló que en el PSOE de Sánchez y María Jesús Montero «miran hacia otro lado con la corrupción y miran hacia otro lado con los problemas de la gente, porque miran sólo por sus intereses». «¿Sabéis qué ven cuando se miran hacia ellos mismos? Ven a Koldo, a Ábalos, a Santos Cerdán, a la mujer, al hermano y a Puente presumiendo de AVE e insultando a todo el mundo», sentenció.