Feijóo exige a Sánchez «respeto y empatía» para las familias de los guardias civiles fallecidos

Alberto Núñez Feijóo ha exigido a Pedro Sánchez «respeto y empatía» para las familias de los guardias civiles fallecidos, aunque cree que «este Gobierno ya hace tiempo que lo ha perdido todo», ha añadido en el mitin principal de campaña del PP en Málaga.

El presidente popular ha reprochado al Ejecutivo que «48 horas después de la muerte de dos agentes en Huelva, nadie ha pedido perdón y ni Marlaska ni Sánchez han tenido la decencia de acompañar a los familiares».

«La política es asumir las responsabilidades y algo tan grave merece responsabilidades al máximo nivel» y ha redoblado su compromiso con quienes nos protegen: «No solo merecen todo el honor, sino las mejores condiciones para desempeñar su trabajo y los mayores recursos para defender nuestras vidas y sus vidas». «Eso también tendremos que cambiarlo» ha completado.

Sobre este asunto también se ha referido el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, que al comenzar su discurso ha querido rendirles homenaje y no ha perdido la oportunidad de hacerle tres peticiones al líder nacional.

Para Junama Moreno, «es imprescindible» que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desempeñen en mejores condiciones su trabajo, por eso le ha pedido al futuro gobierno popular «más inversión».

«No puede ser que se rían de ellos, que se escondan en los puertos, que tengan que apretar la mandíbula», ha asegurado enfadado. También ha exigido volver a proteger «los 900 kilómetros de costa, donde hoy los narcos campan a sus anchas» También le ha pedido una reforma del código penal «para que paguen por estas muertes; ya está bien».

Por último, cree que se debe diferenciar de Sánchez y no tener sentado en el Consejo de Ministros a nadie «con tan poca humanidad», en referencia a Grande-Marlaska, que no acudió al funeral de los agentes. «Cuando dos servidores públicos pierden la vida en acto de servicio, es una obligación moral del ministro estar allí acompañando a las familias».

El acto ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a los agentes y todos los participantes en el mitin han querido dedicarles unas palabras. Tanto la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, como el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, han recriminado la falta de recursos y «la poca humanidad».

Feijóo en Ceuta les rindió homenaje

Por el Día de Europa, en Ceuta, Feijóo también quiso rendirles homenaje. «En nombre de todo el Partido Popular quiero decirles que su dolor es el nuestro y que sus reivindicaciones también lo son», aseguró.

En ese mismo acto recriminó al ministro del Interior que «presumiera de lucha contra el narcotráfico al mismo tiempo que morían estos agentes» y sentenció que «su incompetencia pide a gritos su retirada desde hace mucho tiempo».

Además, se preguntó: «¿Cuántos agentes tienen que morir en acto de servicio para que el Gobierno se tome en serio su protección?». «Quienes nos protegen cada día merecen hacer su trabajo con medios, con respaldo y con autoridad», zanjó.