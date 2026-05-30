Eduardo Inda señala que la caída de la bandera de España del mástil durante el desfile de las Fuerzas Armadas representa «el mejor resumen de lo que es el sanchismo». Desgrana el director de OKDIARIO los desastres que han ocurrido en España desde que Sánchez llegó a La Moncloa, como las cifras récord de fallecidos por el Covid, la erupción del volcán en La Palma, la tragedia de la DANA por la negligencia de la Aemet y Confederación Hidrográfica del Júcar y la chapuza que provocó el terrible accidente de Adamuz. Pero es que, además, Sánchez tiene condenado al fiscal general del Estado, tiene a un ex presidente socialista imputado, una mujer tetraprocesada, un hermano sentado en el banquillo por dos delitos, su mano derecha y su mano izquierda acabando en la cárcel… Y es que, como apunta Inda, además de todo esto, «Pedro Sánchez es gafe».