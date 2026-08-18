‘Barbie Gaza’ reaparece en Ceuta en un Audi de alta gama para repartir comida entre los inmigrantes ilegales

La activista Ana María Alcalde, popularmente conocida como «Barbie Gaza», se ha desplazado hasta Ceuta en plena invasión migratoria para repartir comida y bebida entre los inmigrantes ilegales que permanecen en la ciudad, según muestran unas imágenes en las que aparece junto a otra mujer, ambas junto a un Audi de alta gama con el maletero abierto en una zona costera, entregando suministros a varios jóvenes.

Durante su estancia, la activista pro-Hamás —vestida con su clásico kufiya rojo y blanco— ha concedido unas declaraciones a Cuatro en las que ha restado credibilidad al miedo expresado por buena parte de los vecinos de la ciudad. «Que si estamos abandonados, que si tienen miedo. Mi hija está saliendo, como siempre ha vestido de la misma forma. Se empieza a vivir el tema de Ceuta con una cierta psicosis», ha declarado, cuestionando así el testimonio de quienes, como los propios sanitarios y vecinos consultados por OKDIARIO en los últimos días, han descrito una sensación real de inseguridad en las calles y las playas de la ciudad.

This is Ceuta. Pro-Islam white liberal women are a huge problem. They want to destroy Europe. pic.twitter.com/AgXKJAfcU0 — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 18, 2026

La ex portavoz de La Flotilla ha ido más allá al atribuir directamente esa percepción de miedo a una manipulación mediática. «Ese miedo es producto de unos medios de comunicación que están comprando el discurso que asemeja a los inmigrantes con criminales. «Si no sales a la calle o sales con miedo, el problema lo tienes tú», ha sentenciado, para después asegurar que, durante su paso por Ceuta, únicamente tuvo problemas «con un español» (sic).