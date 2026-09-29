Muere por disparos de un policía local un subsahariano con antecedentes que atacó a una ertzaina en Fuenterrabía

Un hombre de 46 años, de origen subsahariano y con antecedentes policiales, ha muerto este lunes en Fuenterrabía (Guipúzcoa) tras recibir disparos de un agente de la Policía Municipal. Según la versión oficial ofrecida por el Departamento vasco de Seguridad, el fallecido intentaba atacar con un cuchillo a una agente de la Ertzaintza.

Los hechos comenzaron cuando el individuo amenazó con una gran arma blanca a clientes de un establecimiento hostelero de la localidad, según se ve en vídeos de redes. Varias dotaciones de la Policía Local y de la Ertzaintza se desplazaron al lugar e intentaron, sin éxito, que depusiera su actitud. En el transcurso de la intervención, cerca de la calle Itsasargi, el hombre se revolvió y trató de herir en varias ocasiones a una de las agentes intervinientes, perteneciente a Ertzainza. Fue entonces cuando un policía municipal hizo uso de su arma reglamentaria y abrió fuego contra él, según informa El Correo.

Testigos cercanos describieron una secuencia muy rápida: el agresor perseguía a la ertzaina con el cuchillo, estaba a punto de acuchillarla, se tropezó y en ese momento el agente disparó (algunos hablan de tres disparos). Los agentes intentaron auxiliarle hasta la llegada de los servicios sanitarios, que continuaron las maniobras de reanimación, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El fallecido contaba, según la Ertzaintza, con 12 detenciones previas y había sido investigado en otras diez ocasiones. La investigación de los hechos corre a cargo de la Policía vasca, conforme al protocolo de competencias y transparencia.