El PSOE, contra la Ertzaintza por revelar el origen de los detenidos: «Vincula inmigración y delincuencia»

El PSOE se ha desmarcado este jueves contra la Ertzainza, la policía autonómica del País Vasco, por revelar el origen de los detenidos. El PSE-EE se coloca en contra de la decisión del Departamento de Seguridad de publicar en las notas de prensa datos sobre los arrestados y pide al consejero del PNV, Bingen Zupiria, que se deje de hacer ya que sólo favorece un discurso que los socialistas asocian con PP y Vox para «vincular inmigración y delincuencia».

La parlamentaria socialista Miren Gallastegi ha lanzado este mensaje en su intervención en el debate de una moción de EH Bildu en la que se pedía que Seguridad desistiese de dar datos sobre el origen de los detenidos. El PSOE vasco, sin embargo, ha negado el apoyo con sus votos, que a su vez han evitado que la propuesta saliera adelante, con los únicos votos favorables de los bilduetarras y de Sumar y la oposición de PNV, PP y Vox.

Tanto Bildu como Sumar han insistido para que desde el PSOE hicieran visible con sus votos su postura, pero Gallastegui ha insistido en defender su negativa a apoyar la moción al alegar que su intención es que Seguridad «rectifique y no propinarle una bofetada al señor Zupiria en este Parlamento».

La parlamentaria socialista ha explicado que da la «sensación» de que el cambio comunicativo es una «cesión a la derecha y a la extrema derecha» y que, en opinión de su partido, «sólo aporta lo que PP y Vox quieren: generar un vínculo falso entre migración y delincuencia y generar xenofobia y miedo».

Por su parte, Nerea Kortajarena, representante de EH Bildu, ha reprochado al PNV que «defienda lo indefendible sin sonrojarse», convencida de que este cambio «no soluciona nada y abre las puertas a la manipulación de la derecha y de la extrema derecha». Desde el PNV, a través de su portavoz Joseba Díez Antxustegi, ha defendido una decisión que ha calificado de «valiente», y ha dicho que responde a una política de transparencia encaminada a «articular políticas que ayuden a garantizar la seguridad».

«Los partidos democráticos tenemos que asumir los debates que están en la calle para no dejar un espacio libre a los partidos populistas. Pido valentía. Menos pureza y más cabeza», ha concluido el portavoz del PNV.

El PP ha respaldado que se informe del origen de los detenidos, posición opuesta a la solicitada por Bildu, y añade que también lo hagan los policías locales. Ainhoa Domaica, en representación popular, habla de un cambio «improvisado» del PNV, que responde al intento de la formación de «tapar su nefasta gestión en materia de delincuencia y su responsabilidad en su incremento».

Por último, Vox ha acusado al Gobierno de haber mantenido «ocultos» los datos por «cálculo electoral». Su diputada, Amaia Martínez, asegura que el cambio «está motivado por la presión» del partido presidido por Santiago Abascal a nivel nacional.

Bildu defiende al delincuente

Nerea Kortajarena, representante de Bildu en el Parlamento Vasco, registró una moción consecuencia de interpelación en la cámara autonómica sobre «lo que conlleva que la Ertzaintza comience a informar de la procedencia de las personas detenidas». El partido encabezado por el etarra convicto Arnaldo Otegi defiende así a los delincuentes inmigrantes y exige a la Ertzaintza que no difunda la nacionalidad de los mismos, aunque la moción no ha salido adelante por los votos contrarios de PP, Vox y PNV.

La Policía autonómica desveló por primera vez un informe oficial que desvelaba los delitos cometidos en el País Vasco según el origen de sus autores y mostró, por ejemplo, que el 60% de las violaciones eran cometidas por extranjeros. Y los socios de Pedro Sánchez han solicitado a los agentes «desistir» de este tipo de prácticas.