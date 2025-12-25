Tras una Nochebuena en la que TVE ha sido, un año más, la que más fuerte ha apostado en su programación, el día 25 de diciembre vuelve a ser uno de los más familiares. En este caso, la comida de Navidad es la excusa para volver a reunirse todos juntos en torno a una mesa, además de que la televisión será parte importante para el entretenimiento de muchos. De nuevo, La 1 tendrá mucho que decir, pero el resto de cadenas también han preparado un programación especial. Te contamos qué se podrá ver en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta.

Qué ver en La 1 el día 25 de diciembre

La mañana estará ocupada por las repeticiones de las galas musicales de Nochebuena, siendo el Telediario el único programa en directo que se realizará. El resto de las ofertas serán cine y el regreso de Viaje al centro de la tele.

15:55: ‘Mary Poppins’

18:10: ‘Sonrisas y lágrimas’

21:45: ‘Viaje al centro de la tele’

22:40: ‘El regreso de Mary Poppins’

00:40: ‘The family man’

02:35: ‘Fred Claus’

¿Qué ver en La 2?

La segunda cadena de TVE volverá a contar con una edición de Saber y Ganar en la tarde, además de sus habituales documentales y programas culturales. Por la noche es cuando emitirá programas especiales, contando Cifras y Letras con la participación de la cantante Ana Belén con su hija, la actriz Marina San José. El premio que consigan irá a parar a una ONG.

20:30: Concierto de Navidad Tenerife 2025

22:00: ‘Cifras y letras’: Especiales

22:50: ‘El cazador’: Especiales’

Programación de Antena 3 para el Día de Navidad

La cadena de Atresmedia tirará de reposiciones de Tu cara me suena, La ruleta de la suerte y Karlos Arguiñano durante la mañana. La tarde la reserva con tres películas en su habitual Multicine, mientras que por la noche confía en las reposiciones de El Hormiguero y nuevos capítulos de la serie La encrucijada.

21:45: ‘El Hormiguero’

22:50: ‘La encrucijada’

Qué ver en Telecinco el Día de Navidad

La cadena de Mediaset no apostó por programas especiales en Nochebuena, pero en Navidad confía en su programación en directo para ganar al cine familiar con una alternativa. Por la mañana Vaya fama hará un repaso de la información del corazón, mientras que Emma García y su equipo no hará fiesta en un día tan especial. Por la noche sí que habrá ración de cine con la película Robin Hood.

13:15: ‘Vaya fama’

16:00: ‘Fiesta’

21:45: ‘Robin Hood’

Qué ver en Cuatro el 25 de diciembre

Las reposiciones también llenarán la segunda cadena de Mediaset, teniendo a sus informativos como el único programa en directo del Día de Navidad. La noche es cosa, como es habitual, de First Dates (con doble ración) y del cine navideño, con películas como Noche de Paz y Matar a Santa.

21:05: ‘First Dates’

21:50: ‘First Dates: Especial Navidad’

23:00: ‘El blockbuster’: ‘Noche de paz’

01:30: ‘Cine Cuatro’: ‘Matar a Santa’

Por último, laSexta es la que menos apuesta por un día tan especial, dejando que el día pase entre reposiciones de Equipo de investigación, El intermedio, sus informativos y películas con las que llenará la tarde y la noche.