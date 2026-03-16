Jorge Rey da la razón a la AEMET por lo que llega a partir del martes: «Un frente Atlántico»

Lo que llega a partir del martes da la razón a Jorge Rey frente a la AEMET, un nuevo frente atlántico hará acto de presencia en nuestro país. No habrá tregua en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que tocará empezar a ver llegar una serie de elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de otra manera, con la mirada puesta a una serie de detalles que serán esenciales.

Un frente Atlántico puede hacer acto de presencia en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que hasta el momento no pensábamos que podría acabar siendo una realidad. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente. Son tiempos de visualizar algunas situaciones del todo inesperadas en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Lo que llega a partir del martes pone los pelos de punta

Empezamos la semana con la mirada puesta a este buen tiempo que debería hacer acto de presencia cuando faltan unos días para la llegada de una primavera que este año será especialmente esperada. Tendremos que empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que quizás hasta el momento nunca hubiéramos imaginado lo que tenemos por delante.

Una novedad destacada que hasta la fecha no hubiéramos tenido en mente. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos momentos en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que nos hará visualizar una serie de cambios destacados.

Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Parece que no vamos a soltar el paraguas, Jorge Rey y la AEMET coinciden con lo que llega.

Jorge Rey y la AEMET coinciden con la borrasca que llega

Una nueva borrasca llega a España, Jorge Rey y la AEMET coinciden con la mirada puesta a una serie de cambios que acabarán imponiéndose en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de conocer una previsión del tiempo que el propio Jorge Rey explica en un vídeo viral.

Este joven siempre ha explicado que este invierno no sería como los anteriores, con unas lluvias que no se veían en años parece que tendremos que prepararnos para un nuevo cambio de tendencia que llegará en cuestión de horas. La AEMET tiene claro lo que nos está esperando.

Una novedad importante que puede acabar siendo lo que explica la AEMET desde su web: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en la Península y Baleares dominada por las altas presiones, con cielos despejados salvo intervalos dispersos de nubosidad baja matinal en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Estrecho y puntos del Mediterráneo, y con la entrada de nubes medias y altas en el extremo suroeste peninsular a últimas horas, pudiendo dejar algún chubasco disperso. En Canarias, el acercamiento de una dana dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en las islas montañosas, con chubascos ocasionales que serán más abundantes y localmente con tormenta, sin descartarlos fuertes, en las islas más occidentales donde podrán ser en forma de nieve en cumbres. Poco nuboso en las islas más orientales.

Probable presencia de polvo en suspensión en Canarias y al final en el suroeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, notablemente en regiones del Cantábrico oriental, Sistema Ibérico y Pirineo. Pocos cambios en Canarias, con descensos en zonas altas. Las mínimas ascenderán en los principales entornos de montaña así como en Galicia, Estrecho y en la mayor parte del tercio oriental peninsular. Descensos en el Ebro, litoral cantábrico, bajo Guadalquivir, este de la meseta Norte y Baleares; pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo, también posible localmente en otros entornos de montaña y en la meseta Norte».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de levante en Cádiz, también posibles en sierras de provincias aledañas. Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta en el extremo occidental de Canarias. Ascenso notable de las temperaturas máximas en Cantábrico oriental, Sistema Ibérico y Pirineo, donde también se prevé de las mínimas. Soplará viento moderado del norte en Ampurdán y este de Baleares amainando y rolando a oeste, con viento flojo de norte rolando a oeste moderado en Canarias. Predominio de viento flojo de componentes este y sur en el resto, moderado en Alborán y Andalucía occidental y llegando a intervalos de fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz, también posible en sierras de provincias aledañas».