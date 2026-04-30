El papel higiénico es historia: la tendencia que está reemplazando los baños en 2026 y es más limpio y práctico

Hay que estar preparado para afrontar un futuro sin papel higiénico. Este elemento que hoy es indispensable en los baños de todo el mundo apunta a desaparecer por una cuestión tecnológica y de sostenibilidad. Lo que parecía estar muy lejos, viendo los baños con chorro de agua integrados que son propios de Japón, se está convirtiendo en una realidad en otros puntos del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sustituto que llega para el papel higiénico.

El futuro ya está aquí y una de las primeras víctimas apunta a ser el papel higiénico. Este es un elemento indispensable en los baños europeos, pero en lugares como Japón, por ejemplo, no lo es tanto. El país del sol naciente siempre nos ha cautivado por sus ciudades futuristas, excelsos paisajes, rica gastronomía y también por unos baños que parecían venir del futuro para que nuestro paso por el váter fuera una experiencia única.

Estos son los clásicos WC con un chorrito que están llegando a Europa. Las nuevas tecnologías también han llegado a los baños y esto representa una mejor opción de cara a la higiene y sostenibilidad, ya que estos dispositivos hacen un mejor cuidado del medio ambiente. Esto deja en un papel secundario al papel higiénico, que ya no es tan imprescindible en las versiones que incluso incorporan la opción de secado.

Adiós al papel higiénico con los smart toilets

Smart toilets es la nueva generación de WC que está llegando a España con el objetivo de incorporar los dispositivos que siempre hemos visto en Japón, a través de las películas o in situ, y que ahora están disponibles en nuestro país a través de grandes empresas como Roca, que ofrece un gran catálogo de estos nuevos WC que llegan para decir adiós al papel higiénico en este 2026.

Estos WC premium hacen que la experiencia de ir al baño sea mucho más íntima, incorporando detectores de presencia, limpieza automática e incluso función de secado para no tener que recurrir al papel higiénico, o hacerlo en menor medida. Elegir este tipo de baños representa muchas ventajas para los usuarios, que convertirán un simple acto obligatorio en un placer para los sentidos.

Estos smart toilets aportaron higiene y confort personalizados, ya que sus funciones de lavado y secado son personalizables y permiten a los usuarios configurar los ajustes de agua y aire para el secado simplemente pulsando un botón. Otra de las ventajas tiene que ver con los detectores de presencia, ya que las versiones más premium incorporan un sensor que levantará la tapa del inodoro cuando detecte al usuario. Una vez sentado, también existirá la opción de calefactar el asiento para que la experiencia sea máxima.

Estos smart toilets no sólo te limpiarán a ti, sino que tienen una función de lavado para mantener en todo momento en perfectas condiciones la parte interior del WC y libre de bacterias. Después de cada uso, se activará un mecanismo automático que mantendrá impoluto el lugar. Esto hace que elegir esta opción sea sostenible, ya que no se pierde tanta agua de media y esto será bueno para el medio ambiente. También influirá que no se viertan desperdicios de papel higiénico por el WC y también se reducirá la fabricación de este elemento; algo tendrá efectos positivos en el planeta.

Estos baños también forman parte de los nuevos hogares inteligentes que permiten acceder a los pequeños electrodomésticos de tu hogar a través del teléfono móvil. Así que ya nos podemos ir preparando para un futuro en nuestro país con estos WC premium que ya se están comercializando en nuestro territorio. El futuro ha llegado.