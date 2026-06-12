‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 12 de junio

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que este equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente sorprendente y excepcional para continuar sorprendiendo a los espectadores con los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Tras la entrega que pudimos disfrutar la semana pasada, en la que Frank Francés, Carlos Corbacho, Begoña Gutiérrez, Pepi Valladares, Fani Carbajo, Almudena Porras y Darío Linero fueron protagonistas, ha llegado el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 12 de junio.

Jota Peleteiro

Después del Scoop emitido la semana pasada, en el que su ex mujer Ajla Etemovic hizo unas durísimas acusaciones de infidelidad y faltas de respeto, Jota Peleteiro romperá su silencio. De esta forma, desvelará si realmente fue infiel a la que era su pareja y, además, compartirá detalles de los verdaderos motivos por los que rompió su relación con ella. Pero no todo queda ahí, puesto que también responderá a las contundentes palabras que le dedicó Jessica Bueno, su ex pareja, desde el programa de Telecinco.

Ivonne Reyes

La ex concursante de Supervivientes 2026, que tuvo que abandonar el reality tras una complicada lesión, se pasará por De Viernes para hacer balance de su paso por el concurso, pero también para sincerarse sobre cómo afronta esta nueva etapa en su vida. Lejos de que todo quede ahí, Ivonne Reyes dará detalles de su situación personal, de su hijo Álex y su papel como madre, pero también de su situación económica después de que una supuesta ‘mano negra’ condicionase su trayectoria profesional durante muchos años.

Samantha Vallejo-Nágera y Roscón

La ex jurado de MasterChef y su hijo se pasarán por el plató de De Viernes para sincerarse sobre muchas cuestiones. Entre ellas, y como no podía ser de otra manera, incidirán en lo vivido en los últimos días, después del emocionante encuentro que Roscón tuvo con el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde tuvo la oportunidad de saludarle y, además, entregarle un regalo muy especial.

Laura y Borja, de ‘Casados a primera vista’

La pareja, que se conoció en el exitoso programa que se emitió en Telecinco, ha dado el importantísimo paso de comenzar una nueva vida en común. Así pues, han tomado la decisión de sincerarse sobre esta etapa tan importante, pero también hablarán sobre lo mucho que les ha cambiado la vida tras formar parte de Casados a primera vista.

Boda de Makoke, en directo

Tal y como sucedió con la boda de Fani Carbajo hace unas semanas, ocurrirá lo mismo con Makoke. De esta forma, el programa de Telecinco estará en directo en la celebración, después de darse el «sí, quiero» después de 3 años de relación.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.